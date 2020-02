Jujuy espera un aluvión turístico: comienza esta noche El Carnaval de Los Tekis

San Salvador de Jujuy, enero de 2020. Esta ciudad norteña ya se encuentra lista para recibir un aluvión de visitantes durante el fin de semana en el que se llevará a cabo El Carnaval de Los Tekis, un evento que se consolida como uno de los festivales más importantes del país.

La propuesta de esta edición se destaca por tener una cartelera excepcional y una puesta única con opciones para toda la familia. Al folclore tradicional se sumarán géneros como trap, cumbia, cuarteto, electrónica y rock.

La grilla de artistas incluye las actuaciones de Los Palmeras, Ciro y Los Persas, Abel Pintos, Soledad, La Mancha de Rolando, Lit Killah, No te va gustar, Damas Gratis, El Chaqueño Palavecino, Kapanga, Chule Von Wernich, Ulises Bueno, Bersuit Vergarabat, Miguel Mateos, Ahyre, Diableros, Juejeños, Coroico, Maxi Pardo, La Cantada, Dj An Fontana, La Yugular, Impulso, Trueno y su secuestro, Canto del alma, NicoTuchi, Tranca Balanca, Dj Treco, La Coni y Maxi Gil, entre otros.

Además del escenario principal, habrá otros dos en los que se podrá disfrutar de música electrónica en uno, y música folclórica en el otro, de forma permanente.

“Trabajamos todo el año para este fin de semana. Apenas termina un Carnaval comenzamos a pensar en el próximo, y estamos muy ilusionados con esta edición”, destacó Mauro Coletti, integrante de Los Tekis.

Consultado sobre la variedad de la oferta artística, el encargado de vientos y coros de la banda remarcó que “entendimos que la música es una sola. Eso hace que esté variado y que la gente disfrute, para todas las edades y todos los gustos”.

Por último, se refirió a la inmensa expectativa que se ha generado en el país y la región. “La capacidad hotelera está colapsada, todo indica que vamos a tener un gran carnaval”, sentenció.

Para la edición 2020 se espera superar las 200 mil personas durante las cuatro noches, razón por la cual se preparó un predio pavimentado y cercado de casi 30 hectáreas, con una infraestructura de primer nivel y accesibilidad directa. El lugar cuenta con estacionamiento (no pertenece a la organización); y está conectado de manera directa por servicios de colectivos.

"En los más de 28 años de vida que tenemos Los Tekis, siempre llevamos bien en alto a Jujuy, la cultura andina y el agradecimiento a la Pachamama y el Carnaval", señaló por su parte Sebastián López, voz principal del grupo, quien se mostró entusiasmado por esta nueva edición y repasó la historia del evento: "empezamos con una peña muy chiquita en Humahuaca, para 200 personas, y fue creciendo hasta alcanzar la magnitud que tiene hoy. De Humahuaca pasamos a Tilcara y con el correr de los años entramos en la agenda del turismo nacional. Ahora será nuestro cuarto año en San Salvador de Jujuy, en un predio con capacidad para más de 30.000 personas", explicó.

Los asistentes se encontrarán con un recinto con todos los servicios necesarios para la seguridad y el confort, con un sector gastronómico con una zona de food trucks y diferentes estilos de comida, dulces y saladas, barras de bebidas, mini-bares y carpas temáticas.

El Carnaval de Los Tekis contará además con zonas exclusivas para quienes lo deseen, como un “Espacio Platino y el VIP Diablo”; los cuales cuentan con comida y bebida free, cotillón, ubicación preferencial, entre otros servicios premium.

"El Carnaval es tradición pura, es parte de lo que somos nosotros los norteños y sobre todo los jujeños. Yo soy muy orgulloso de ser jujeño y me considero un fanático de mi provincia. Por eso siempre tratamos de pensar en mejorar nuestra propuesta año tras año, y de innovar para brindar un mejor servicio", recalcó López.

Venta de entradas

Las entradas se encuentran en venta a través de la página web www.elcarnavaldelostekis.com. ar ; o bien en los puntos de ventas de Jujuy Annuar Shooping (Gral. Belgrano 563); Instituto Balcarce (Balcarce 518; en Salta en Alto Noa Shooping (Av. del Bicentenario Batalla de Salta 702), Atipiko (Zuviria 408) o bien en Tucumán en M&A (24 de Septiembre 941).

En vivo

Las imágenes de El Carnaval de Los Tekis podrán seguirse en vivo y en directo a través de la señal televisiva de la TV Pública Argentina y Canal 4 de Jujuy. Además, la transmisión estará disponible vía streaming a través de todos los canales de redes sociales del evento y del grupo:

https://www.instagram.com/ carnavaldelostekis/ https://www.facebook.com/ CarnavalDeLosTekis/

https://www.facebook.com/ lostekisoficial https://www.instagram.com/ lostekisoficial/ https://www.youtube.com/ lostekisweb

Cronograma del día 1

Hoy, en la apertura de El Carnaval de Los Tekis, el cronograma de artistas es el siguiente:

19:30. Los Shelkas 20:10. Maxi Gil 20:50. Lit Killah 22:00. Soledad 23:30. No Te Va Gustar 01:40. Los Tekis (Inpulso Company) 03:10. Ulises 04:24. Coroico

Grilla de los siguientes días

Sábado 22: An Fontana, Dj Treekoo, Jujeños, Maxi Pardo, Nico Tuchi, Chule Von Wernich, Abel Pintos, Miguel Mateos, Inpulso Company, Los Tekis, Bersuit Vergarabat y Coroico.

Domingo 23: An Fontana, Dj Treekoo, Trueno y su encuentro, La Yugular, La Mancha de Rolando, El Chaqueño Palavecino, Damas Gratis, Inpulso Company, Los Tekis, Kapanga, La Cantada y Coroico.

Lunes 24: An Fontana, Dj Treekoo, Trankabalanka, Diableros, La Coni, Canto del Alma, Ahyre, Ciro y los persas, Inpulso Company, Los Tekis, Los Palmeras, y Coroicoa