La confesión del femicida y la historia detrás del brutal asesinato de una joven en Catamarca

Por Martín Candalaft

Infobae

Del otro lado, el joven que lo escuchaba no le creyó o no entendió el significado de esas palabras y le pidió que se vaya. Faltaban algunas horas nada mas para que Vera llamara a su padre y a un abogado amigo y les confesara que había cometido uno de los asesinatos más horribles de la historia reciente de la provincia, asfixiando a Brenda con un pañuelo insertado en su boca de acuerdo a los resultados de la autopsia practicada esta mañana y quemando sus restos en una parrilla para luego esparcir las partes de su cuerpo quemado en distintos lugares. Infobae accedió a las declaraciones y las pruebas del expediente.

El sábado a la tarde, Vera se comunicó con Brenda y la invitó al departamento que era propiedad de su abuela ubicado en la calle Ayacucho al 68. El inmueble estaba deshabitado, pero el chico tenía las llaves. Ella llegó en su Volkswagen gol cerca de la medianoche. Cerca de las 3 AM, algo pasó. La Justicia todavía no puede determinar si existió alguna discusión o pelea entre ellos. Lo cierto es que el estudiante de medicina atacó a Brenda. No la golpeó, pero le introdujo un trapo en la boca y la asfixió.

Ya con el sol sobre su cabeza, cerca de las 7 AM, Vera finalmente tomó la decisión de ir a ver a su amigo. El joven, que fue uno de los pocos en tener contacto con el asesino luego del crimen, habló ante la Justicia.