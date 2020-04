“Éramos felices”, el video (en micro bikini) de Mónica Ayos desde la playa

La modelo compartió el material audiovisual en las redes sociales junto a una profunda reflexión.

En la actualidad Mónica Ayos es una de las mujeres que mayor repercusión genera a través de las diversas redes sociales. Es que la artista, además de modelo y actriz se convirtió en influencer y cada vez que publica contenidos de inmediato llama la atención de sus fanáticos.

Esta ocasión no ha sido la excepción y quien en la actualidad reside en México optó por compartir en su cuenta personal de Instagram , en la que tiene un total de 567 mil seguidores , un sensual video en el que aparece desde la playa en micro bikini junto a una profunda reflexión.





“Viendo imágenes en las que hace muy poquito lo “normal” era divertirse…(cada quién en sus momentos y lugares de disfrute)… Teníamos alas y no nos dábamos cuenta.. éramos felices y tal vez no lo sabíamos… Hoy pido salud y conciencia, para que cuando todo esto pase, y volvamos a nuestra vorágine, con la inmensa rueda de nuevo girando, no olvidemos nunca este tiempo de revalorización, lucidez, resignificación y aprendizaje”, escribió Mónica Ayos .

De inmediato sus fans aprovecharon para darle “me gusta” y además también le dejaron comentarios de todo tipo al respecto.

Durante el verano la actriz compartió una imagen en bikini desde la playa con la que rápidamente llamó la atención de más de un fanático debido a que con la que rápidamente llamó la atención de más de un fanático debido a que en la imagen se observa una tonalidad más clara en cierta parte de su cola

“Que te paso en la cola que tienes esa marca ?” , “¿Y eso?”, “Qué tenés ahí?” , “Hasta el sol se te refleja ajjajajaa”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios.









