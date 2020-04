“Mañana puede ser muy tarde”: el último mensaje de Cecilia Basaldúa, la mochilera estrangulada en Capilla del Monte

Cecilia Basaldúa fue encontrada muerta cerca de un basural en Capilla del Monte, Córdoba, y su muerte todavía está acompañada de muchos interrogantes ya que la joven había estado viajando sola durante cuatro años a dedo por Latinoamérica y después de ser notificada como desaparecida el pasado cuatro de abril, fue hallada recién veinte días después.

Cecilia Basaldúa, según sus amigos y allegados, era un alma libre que disfrutaba de viajar y a través de las redes sociales compartía muchos mensajes para mantener actualizados a la gente querida y además, para transmitir un poco de su mundo y de las experiencias que hacía en el camino.

“En la casa donde estuvo parando para mí es donde se originó el problema”, dijo el padre de la víctima visiblemente afectado por la situación y hoy surgió un nuevo dato: el último mensaje de Cecilia Basaldúa a través de Instagram, que recorre la web:

“Motivada por la emoción que me hizo encontrarlos, quise hacerles un obsequio. No tenía mucho. Sólo unas pulseritas de tela que había comprado en otavalo para revender. Contenta les di todas las que me pidieron a las mujeres waoranis. Una de ellas, enseguida abrió su bolsito y me obsequio una pulsera también, enteramente de fibra, tejida con sus propias manos. Estaba tan deseosa de conservar aquel regalo tan especial, que en lugar de disfrutarlo, a los pocos días lo guarde en una cajita de metal para que no se me arruine.

Pero tiempo después, cuando la abrí, la pulsera se había desintegrado. Está foto es lo único que me queda de ella. Lejos de apenarme, comprendí el mensaje que sentí que aquella hermana me había dado. Nada es imperecedero, todo cambia, todo se mueve, todo viene y se va. La pulsera volvía al aire, y a la tierra de la que había venido, y yo a recordar que debo disfrutar hoy todo lo que tengo, y todo lo que soy, porque mañana puede ser muy tarde”