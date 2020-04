PROTOCOLO DE PREVENCIÓN-PANDEMIAS

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

Como es de público conocimiento frente a la actual situación en relación al COVID-19- también conocido como Coronavirus- desde el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA PENAL PROVINCIAL hemos tomado decisiones con el objetivo de tratar las preocupaciones sobre el avance del Coronavirus, y encontrar la mejor manera de manejarnos ante este nuevo escenario.EL ingreso a la Sede Central continuará siendo por calle Bustamante, es obligatorio que tanto al ingreso como a la salida, cada uno realice limpieza del calzado en los correspondientes trapos de piso con lavandinas situados en la puerta de acceso, y el posterior lavado de manos con abundante agua en el sector cocina, finalmente el uso de alcohol en gel o alcohol diluido disponible en el mismo sector.De acuerdo a las disposiciones de la provincia el uso de barbijos es obligatoria desde el viernes 10/04, por lo que el Ministerio proveerá de dichos elementos a los Magistrados Funcionarios y Empleados durante la jornada laboral.Se deberá mantener la distancia obligatoria entre el personal y evitar proximidades en el saludos y el consumo de mate cebado.Asimismo se establece que en las jornadas laborales, quedan prohibidas reuniones de más de 3 personas por oficina, estas solo deberán tener un fundamento laboral y no exceder los 15 minutos de tiempo, los participantes de dichas reuniones deberán utilizar barbijos.Los espacios comunes como baños y cocina serán desinfectados por el personal a cargo en tiempos menores a 30 minutos, quedando los mismos accesibles para el uso seguro de todo el personal de esta Defensoría.Se designará por cada oficina un responsable del uso del teléfono, quien manifestará los mensajes a los demás integrantes de las defensorías. Las comunicaciones entre departamentos deberán realizarse por teléfono o por mail, en caso de suma urgencia se pueden trasladar a otra oficina.Se les solicita a cada defensoría, organización en la manipulación de expedientes, cédulas, oficios, etc., a fin de que sean sólo trasladados y manejados por una personas a cargo y así evitar el contacto manual de todos los que integran la defensoría con los mencionados registros físicos, ya que pudieron haber estado en superficies infectadas.Se recomienda minimizar las salidas del establecimiento a 1 sola persona por Defensoría y de ser posible acumular documentación con el resto de las Defensorías, al momento de regresar a las oficinas deben cumplir nuevamente con lo establecido para el ingreso a este Ministerio.Las oficinas deben permanecer limpias y ORDENADAS, la acumulación de papeles puede ser vehiculizador del virus, se solicita no dejar alimentos en horarios en los cuales no hay personal, dentro del rango horario de trabajo el personal de intendencia ingresara a las oficinas cada 3 horas a realizar ventilación con apertura de ventanas y limpieza de superficies con alcohol.En todo momento el personal debe contar con alcohol en gel o alcohol diluido en sus oficinas, en caso de no tener deben informar de forma inmediata al departamento personal.Queda prohibido el ingreso y traslados de personas externas al Ministerio, en el caso que de que una persona externa asista al Ministerio (oficiales de justicia, familiares, etc.), el personal encargado de mesa de entrada, manteniendo el distanciamiento obligatorio, recibirá en la recepción de este edificio, lugar solamente habilitado para el ingreso de personas externas, la información correspondiente y transmitirá la misma a la defensoría o departamento que correspondiere vía telefónicamente. En caso de que sea necesario el contacto con la persona externa, solo se realizará en el lugar habilitado a tal fin, recepción del edificio. Seguidamente, un vez que las personas hayan resuelto la consulta, se procederá a la desinfección del lugar.Las salidas de la Secretaria de Violencia Institucional y de los Defensores a las distintas unidades penales quedan restringida a circunstancias de suma urgencia, se debe priorizar la utilización de las comunicaciones vía telefónica, por correo o a través del sistema de videoconferencia.El Departamento de Sistema en concordancia con los Departamentos de Sistemas del Ministerio Publico de la Acusación y el Poder Judicial, brindaran la mayor cantidad de herramientas para que los distintos actos procesales se celebren a la distancia, siendo este el primer canal a utilizar en caso de imposibilidad se deberá proceder por los canales tradicionales.