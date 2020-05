BARRIO OBRERO: VECINOS DENUNCIAN VENTAS DE TERRENOS, AMENAZAS E IMPUNIDAD

👆🏼esos son los planos iniciales del barrio La mañana del 5 de mayo parecía un día normal como todos, pero la tranquilidad del lugar se vio interrumpida por la llegada de vehículos con materiales de construcción y diversas personas desconocidas para los vecinos del Barrio Obrero adyacente a Campo Verde, ese día el barrio (en juicio con el SEOM), cumpliría 5 años, pero los vecinos perdieron lo que antes era un espacio reservado para el puesto de salud y zona verde para esparcimiento de los niños que viven allí, último de los barrios populares censados, hoy por hoy es fruto de una nueva usurpación de personas desconocidas.

Los vecinos manifestaron a nuestro medio que la policía no atendía el sinnúmero de llamados que recibía de los vecinos justo este día, dos días atrás desde que se inició la usurpación venían esporádicamente argumentando que no podían hacer nada, complicidad e impunidad por la venta de esos terrenos se conjugaron para lograr ese cometido.





Muchos de las personas que “tomaron” esos terrenos cuentan con terrenos en otros sectores o los adquirieron por la venta de la sindicada “comisión” que se formó con L.M. a la cabeza (enfermera del Ministerio de Salud, quien se presenta a cualquier hora aún en horario de cumplimiento de sus funciones) y sus hijas L. R. y R. R. a “apretar” a los vecinos que se oponen a sus decisiones, es más muchos aseguran que recibieron llamados intimidantes luego de denunciar o criticar la situación que allí viven, aseguraron.





Relataron que luego de asistir a la Regional No.1 del barrio Ciudad de Nieva, desde la institución se recomendó a un grupo de vecinos en representación del Barrio a radicar la denuncia en la Seccional 50°, y “transcurrida las horas 22 cerrando la noche fuimos recibidos por el Jefe René Rodríguez, quien envío una patrulla y un grupo de policías que efectivamente se presentaron en el lugar, denuncias que nunca fueron recibidas en esa seccional en anteriores ocasiones”, según explicaron los vecinos.





Los vecinos solicitaron aclararon que no solo están violando la ley dónde de prohíbe la toma de tierras, sino la aglomeración de gente y la violación de la cuarentena. Es más, muchos advirtieron que esas mujeres no los representan (las cuales figuran en los videos que se difundieron en algunos medios) y además la nombrada comisión no fue elegida democráticamente, sino a conveniencia.

Siguiendo el relato, explicaron que ya hay una casilla de madera instalada, también han llevado material (hay bloques apilados armando las viviendas en casa terreno para iniciar la construcción) y además están talando los árboles del cerro que está junto al río, “están mujeres vendieron junto a algunos de los miembros de la "Comisión" terrenos en el Alto Mirador que pertenece al Barrio Obrero pero como reserva natural, y demás asentamientos que oportunamente fueron “intimados” por la oficina de Recursos Naturales y Ministerio de Medio Ambiente, cuando nunca hicieron caso al desalojo y la intimación de dicho organismo”, también vendieron terrenos sobre el río y están por hacer la instalación de la luz de esas zonas comandados por esa mujer (L. M.) que ya tiene varias denuncias a su nombre.

Por último, afirmaron “Siempre se andan con mentiras argumentando que tienen necesidad, cuando ya tienen terrenos en otros sectores de los asentamientos aledaños que formaron, se escudan en que tienen necesidad llevando niños y argumentando violencia de género de los vecinos hacía ellas. No es la primera vez que ocurren atropellos y abuso de poder de estas mujeres y de los miembros de la mal llamada "Comisión".

Una vez más, la usurpación de tierras con la excusa de la necesidad se pone de manifiesto, ante la mirada de cómplice de referentes sindicales y autoridades provinciales, muchos de los jujeños sabemos cómo es el final de esa historia.





Representante de izquierda también participó de las asambleas desconociendo la realidad de lo que viven los vecinos allí.

