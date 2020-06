ESTUDIANTES SE RECIBIERON A TRAVÉS DE LA MODALIDAD VIRTUAL

Atento a las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, sobre los exámenes finales con modalidad virtual debido la emergencia sanitaria y epidemiológica, se recibieron esta semana tres estudiantes en la provincia.

Arnaldo Gabriel Salas, alumno del Colegio Nº 60 de San Pedro pudo finalizar sus estudios secundarios; Natalia Abigail Galicio se recibió de Profesora de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual en el IES Nº7 Populorum Progressio INTELA (sede San Pedro) y Franco Andrés Miranda de Técnico Superior en Desarrollo de Software.

Arnaldo Salas explicó que rindió la materia de lengua que le quedaba pendiente del año pasado para poder finalizar sus estudios secundarios. En cuanto al examen manifestó que “fue virtual el día martes 23 de junio a las 8 de la mañana. Me enviaron un enlace para unirme a la reunión y tomarme el examen, nos presentamos y comencé la exposición me hicieron preguntas, les gusto mi trabajo y me dijeron que le puse esfuerzo y dedicación, me desconecté para esperar la nota, luego me volví a unir y me dijeron que mi nota era un 9”.

Gabriel expresó que pasó por muchas emociones y que se encuentra muy agradecido a la directora de la institución y a las docentes por darle la oportunidad de poder rendir.

Por su parte, Natalia Abigail Galicio indicó que hace mucho tiempo soñó con este día, concretar su meta y ser profesora. Al respecto expresó que “mi sueño tendría que haberse cumplido en las mesas de examen en abril, cuando comenzó la cuarentena obligatoria, en ese momento pasaron miles de pensamientos por mi mente, después de un tiempo me informaron que podía rendir de manera virtual, realicé todos trámites correspondientes para la inscripción y me enviaron toda la información”.

Con respecto al examen explicó que “rendí mi última materia -Educación Sexual Integral- el día 23 de junio a hs. 19:45 con muchos nervios. El tribunal estaba conformado por la docente de la materia, la rectora del instituto, María José Fernández y la coordinadora de la carrera Mariela Sator. Me llamaron vía WhatsApp y me explicaron cómo iba ser”.

Tenía un lapso de 30 minutos para responder las preguntas y enviarlas. Cumplido ese tiempo el sistema se cerraba automáticamente.

Natalia manifestó que en ese momento de tensión “leía las preguntas varias veces mirando el reloj en mi celular, sentía que me temblaban todo el cuerpo y la vista se me nublaba. Respire y dije es mi último paso, mire hacía un costado y vi la foto de mi abuela, fue lo que me lleno de fuerzas para seguir”.

En referencia al momento de la nota comentó que “cerca de las 21:00 horas el tribunal me llamo vía WhatsApp Vídeo-Llamada, la docente de la materia Alejandra Calderari y me dijo que estaba aprobada”.

Finalmente, expresó la emoción de los presentes indicando que “todos llorábamos, docentes, mi familia y yo”, destacando que la rectora felicitó a su mamá porque era la primera Egresada en modalidad virtual del Populorum Progressio INTELA.

