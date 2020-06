La ONG Bitcoin Argentina está activa en las provincias del NEA

Bitcoin y blockchain llegaron para inaugurar un nuevo paradigma y democratizar el intercambio de valor. Las puertas de este nuevo mundo de alternativas se abren y llegan a diferentes puntos del país.

Charla Introductoria a Bitcoin y Blockchain. Abierta y Gratuita, todos los jueves a las 19hs:

Curso inicial “Bitcoin, Criptomonedas y Blockchain Qué y Cómo”

Curso avanzado en tecnología Bitcoin y Blockchain

Aspectos legales y tributarios de Bitcoin y Blockchain

La Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados -DECODES- (ONG Bitcoin Argentina) se encuentra realizando asesoramiento y actividades de capacitación online, en las provincias de Chaco, Misiones y Formosa.El Nodo NEA, tal como lo denominan, se ha creado con el fin de es ser un nexo físico con la comunidad local y cercana, para todo aquel que quiera educarse e interiorizarse sobre bitcoin y blockchain. Si bien las actividades y encuentros presenciales hoy se encuentran suspendidos por causa del aislamiento social obligatorio, durante el año se desarrollan diferentes propuestas orientadas a generar espacios de capacitación y asesoramiento en sus oficinas centrales ubicadas en Salta 720, Resistencia, Chaco.Para contactarse con ONG Bitcoin NEA escribir a: joel.fernandez@bitcoinargentina.orgLa ONG Bitcoin Argentina abrió las inscripciones al ciclo de charlas y cursos que se estarán desarrollando durante los próximos meses, con el fin de promover la comprensión y adopción de las tecnologías de la información asociadas a las criptomonedas y blockchain.Habrá charlas introductorias gratuitas e interactivas a Bitcoin y Blockchain todos. a través de la plataforma Zoom. Para inscribirse o para mayor información, las personas interesadas podrán contactarse a través de las redes de la ONG y/o escribir por correo a:Entre los cursos que se desarrollarán se encuentran las siguientes propuestas:1.¿Qué son las criptomonedas?, ¿Qué es Bitcoin?, ¿Cómo y cuándo surge?, ¿Cómo se utiliza hoy en día?, ¿Qué tecnología sustenta a Bitcoin? ¿Por qué es tan disruptivo? ¿Qué usos y desafíos tiene la tecnología? ¿Estamos frente a una burbuja (corto, mediano y largo plazo)? ¿Dónde y cómo puedo comprar o vender en Argentina?Todos los jueves a las 19 hs.Registraciones gratis en: https://bit.ly/introabitcoin 2.: En este curso interactivo de cuatro clases vas a aprender todo lo necesario para incursionar con seguridad en la cripto economía. Una nueva era comenzó hace más de 10 años con el nacimiento de la primer criptomoneda: el Bitcoin. Con él vino el desarrollo de la tecnología blockchain, el primer registro inmutable del mundo. En este curso de cuatro clases de dos horas cada una podrás conocer el origen de este dinero privado hecho por la gente, su funcionamiento y la oportunidad económica histórica que se plantea en el escenario nacional e internacional. Bitcoin llegó para inaugurar un nuevo paradigma y democratizar el intercambio de valor. Las puertas de este nuevo mundo de alternativas se abren y es el momento ideal para entender de qué se trata.¿Qué es Bitcoin y Blockchain? ¿Por qué son tan disruptivos? ¿Qué usos y desafíos tiene la tecnología? ¿Estamos frente a una burbuja (corto, mediano y largo plazo)? ¿Dónde y cómo puedo comprar o vender en Argentina?¿Cómo resguardar mis Bitcoins de manera segura? ¿Cómo planificar la herencia?Blockchain ¿Qué es un hash? ¿Cómo funciona la blockchain? ¿Qué mecanismos de consenso existen? ¿Qué es la minería? ¿Qué usos no monetarios le puedo dar a la blockchain? Notarización de documentos.Ethereum, Monedas Alternativas, Stablecoins, Privacycoins ¿Qué son las ICOs? Oportunidades y riesgos, ¿Cómo invertir en ellas? Breve repaso de los aspectos legales y tributarios.El curso será dictado por el Lic. Ariel Aguilar, bitcoiner desde el año 2013, ha dado cursos y conferencias en Argentina, Paraguay, Colombia, Guatemala y México. Ha recorrido miles de kilómetros por Argentina, Uruguay y Brasil como conductor de, la van sin fines de lucro que busca llevar el conocimiento de las tecnologías descentralizadas a los pueblos más remotos. Es co-conductor del programa de YouTube NoSoySatoshi.El curso arranca el lunes 25 de mayo y su valor es de $4.190Registraciones en: https://bit.ly/queycomo 3.Este curso incluye: Conceptos básicos de Criptografía simétrica y asimétrica, Hash, y Firmas digitales. Registro distribuido y validaciones. Concepto de doble gasto. Ordenamiento de transacciones descentralizado. Bloques, transacciones, incentivos. Concepto de UTXO vs cuentas. Direcciones y scripting (OPCODES) en Bitcoin. Concepto de Full-node. Lightning Network.El curso será dictado por Diego Gurpegui, Co-fundador de Improve-in, empresa de desarrollo software. Ingeniero en Sistemas de Información egresado de la UTN. Profesor en la escuela de negocios ADEN en 2018. Involucrado con Bitcoin desde 2016, dando charlas y capacitaciones en la ONG Bitcoin Argentina y organizaciones privadas.El curso arranca el miércoles 27 de mayo y su valor es de $5.390Registraciones en: https://bit.ly/avanzadobitcoin 4.¿Queres saber como se ajustan las criptomonedas a la legislación Argentina vigente? Te presentamos este curso abierto sobre cuestiones regulatorias y legales del Bitcoin.¿En qué contexto legal y fiscal global surge el Bitcoin?.Inserción de las monedas virtuales en el derecho comparado. Aproximación al encuadramiento legal del Bitcoin en la Argentina. Bloque Constitucional Federal. Derecho Civil y Comercial. La perspectiva del Banco Central. Enfoque desde la normativa de la UIF. Impacto de los tributos nacionales, provinciales y de la CABA. Ganancias. IVA. Débito y Crédito. Bienes Personales. Ganancia Mínima Presunta. Ley Antievasión. Régimen de Facturación. Ingresos Brutos. Sellos. Valor probatorio de la Blockchain. Los contratos inteligentes.El curso será dictado por Daniel Rybnik, es Abogado, Master en Derecho Bancario, Corporativo y Financiero (Fordham University). Doctorando en Derecho (UBA). Profesor de derecho en materias de grado y postgrado (UBA, UP, UNR, UCA y universidades del exterior), Socio de EnterPricing, Co-fundador de la ONG Bitcoin Argentina.El curso arranca el martes 26 de mayo y su valor es de $5.990Registraciones en: https://bit.ly/cursobitcoinlegal La Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados -DECODES- (ONG Bitcoin Argentina), desde el año 2013 viene promoviendo la comprensión y adopción de las tecnologías de la información asociadas a las criptomonedas y blockchain, confiados en el alto potencial positivo que aporta a la sociedad, las empresas y el estado.En ese sentido han organizado ya más de 200 encuentros, han liderado la mesa de discusión sobre Blockchain para el Banco Central, dirigiendo la misma en el 2018 y participando en el 2019, y hoy se encuentra desarrollando soluciones de inclusión financiera para barrios vulnerables junto al BID Lab. Además ha colaborado en el desarrollo de varias conferencias entre ellas, LABITCONF (el evento #1 de LATAM sobre la temática) y el C20; por otro lado, continúa brindando conocimiento a la sociedad trayendo speakers especializados en la temática como Andreas M. Antonopoulos, Christopher Allen, Pamela Morgan, John Newbery, entre otros. Entre las actividades y servicios que la ONG brinda tanto a la sociedad en general como a los individuos se encuentran: Orientación Legal, Consultorías, Capacitaciones, Conferencias y Proyectos sociales.- Facebook: ONG Bitcoin Argentina ( https://www.facebook.com/bitcoinargentina/ - Twitter: @BitcoinAR ( https://twitter.com/BitcoinAR - Instagram: @bitcoinargentina ( https://www.instagram.com/ongbitcoinargentina/ - Linkedin: ONG Bitcoin Argentina ( https://www.linkedin.com/company/ong-bitcoin-argentina Lis Altamirano lis.altamirano@bitcoinargentina.org : Paola Albornoz info@communis.com.ar / infocommunis@gmail.com (Móvil: 15 31836115)