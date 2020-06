¿POR QUÉ UN CREMATORIO PARA NUESTRA CIUDAD?

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

Argumentos para instalar un crematorio en San Salvador de JujuyDesde el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, ratificamos la necesidad de contar con un crematorio en nuestra ciudad, tal como fuera aprobado por Ordenanza Nº 7.144 del año 2017, por unanimidad de los Concejales presentes en aquella sesión, estando representados todos los bloques. A su vez, cabe destacar que la necesidad de este equipamiento urbano en esta época de pandemia, es fundamental.Estamos convencidos de ello, porque cada persona tiene derecho a manifestar en vida la manera de ser despedido. Ser enterrado (dónde, junto a quién o quiénes) o ser cremados (y así poder decidir qué hacer con las cenizas).Porque somos una de las últimas jurisdicciones del país en no tenerlo. Los que decidan o deban cremarse, tendrán que seguir haciéndolo en Salta, que es la más cercana, forzando a los jujeños a trasladarse, cosa que en la actualidad se complica e incrementa los gastos de las familias.¿Por qué en el Cementerio El Salvador?Porque reúne las condiciones básicas y fundamentales de factibilidades eléctricas y de gas natural, porque está preparado para recibir difuntos, fieles y familiares, porque tiene accesibilidad desde diferentes puntos de la ciudad al estar ubicado en un punto accesible y, lo más importante, porque posibilita el trabajo de expurgo y liberación de los Cementerios del Salvador y del Rosario (cuestión expresamente prevista en el pliego de licitación), algo de suma urgencia.La selección del cementerio no es caprichosa, pasa en casi todas las provincias y ciudades, y en Jujuy estamos implementando los buenos ejemplos que hay, haciendo las adaptaciones necesarias a nuestra realidad. ¿Sabías que, por ejemplo, adentro del Cementerio La Chacarita hay 18 crematorios? Eso en el corazón de la zona más densamente poblada del país. En Córdoba, el Cementerio San Vicente, tiene tres crematorios y está totalmente integrado a la urbanidad circundante.¿Qué pasos se siguieron para decidir la instalación del crematorio?Hace largo tiempo que desde diferentes gestiones municipales se plantea la necesidad de resolver la problemática de la falta de espacio en los cementerios municipales, hoy colapsados. Es decir, en el estado actual en que se encuentran, debería recurrirse a fosas comunes con todo lo que eso implica.Así es que se siguió un meticuloso y prolijo proceso para resolverlo, en donde intervinieron diversos organismos con plenas responsabilidades y capacidades para hacerlo:La creación del Crematorio, por Ordenanza 7.144/17, fue por unanimidad de los concejales presentes. Allí se establece la necesidad de un crematorio para la provincia de Jujuy que se ubicaría en el Cementerio El Salvador. Esta ordenanza es fruto de intercambios de diferentes actores, instituciones, profesionales y técnicos que hicieron sus aportes, con un estricto control del mantenimiento y el resguardo ambiental por parte del Municipio y la provincia.El equipo técnico y legal del Municipio elaboró los pliegos de licitación. En él están especificadas cuestiones que resguardan ante todo el cuidado del ambiente, exigiendo hornos con estándares de calidad europeos y tecnología de última generación.Se publicaron los avisos de llamado a licitación en diarios de amplia difusión, siendo el tema tapa del diario el Tribuno el día 24/4/2020. Por lo que mal puede decirse que el proceso no tuvo difusión.Compraron el pliego de licitación tres empresas interesadas. Dos de ellas presentaron propuesta que fueron evaluadas técnicamente. La propuesta ganadora reúne todas las condiciones solicitadas en el pliego de licitación.Esta propuesta fue puesta a consideración, según legislación vigente, por el Ministerio de Ambiente de la provincia, en el marco de un proceso ambiental llevado a cabo en conformidad con la legislación vigente, quienes evaluaron exhaustivamente las consecuencias ambientales que podría tener, y emitieron el apto ambiental por haberse considerado las tecnologías y controles necesarios en resguardo del ambiente. Ello, previo proceso de participación donde se presentaron más de 40 ponencias, que fueron debidamente analizadas.A todo esto, se suma la urgencia. ¿Sabías que no hay prácticamente espacios en los cementerios de la ciudad? ¿Sabías que el mejor tratamiento a los cuerpos con COVID, es su incineración?Desde provincia y municipio, se está haciendo todo lo posible para que no sea necesario, pero en caso de desatarse la pandemia, como en Bolivia, Brasil, Perú, Chile o AMBA, contar con esta herramienta, será fundamental para resguardar la salud de todos.Entonces ¿Por qué la resistencia de algunos?Primeramente, por desinformación, por eso ahora estamos contándote de qué se trata el crematorio, porque tenés derecho a saberlo y quedarte tranquilo.Pero también por mezquinos intereses políticos que muestran lo peor de la política: oponerse a todo porque sí. Como ya se hizo con el NIDO en Cuyaya, el Parque Xibi Xibi y tantas obras que de buena fe se proponen y generan oposición sin sentido.Nuestra provincia crece, y el ciclo de la vida nos exige dar soluciones integrales, pensadas para todos, para las generaciones futuras y por la calidad de vida que queremos en nuestra gran casa que es una ciudad ambientalmente saludable.