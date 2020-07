l Chaqueño Palavecino acusado de discriminación: ''No se lo voy a perdonar jamás''

A través de un descargo en Facebook, el músico manifestó: ’’Estoy dolido totalmente con el Chaqueño Palavecino al no convocarme para su show de Streaming y en otros show anteriores! Tuve por primera vez que comprar una entrada para ver con mi familia desde afuera, un show del Chaqueño, donde hace 28 años siempre estuve sobre las tablas del escenario y siempre fui exclusivo de él’’.

En tanto el músico manifestó su tristeza y cómo le afectó a su familia ’’Esto de aguantar ver llorar a mi esposa de rabia he impotencia por una injusticia, ser castigado, discriminado, solo por hacer bien mi trabajo, y ver a mis hijos con una desilusión y una angustia tremenda al ver que fui reemplazado y que mi trabajo y su futuro peligran, no se lo voy a perdonar jamás, creo que anoche se paso, el todo poderoso Chaqueño Palavecino, detonó la bomba’’.