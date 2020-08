Gravísima acusación de Nicole Neumann a Mica Viciconte por supuesto maltrato a sus hijas: "Espera no llegar a una cámara Gesell"

"¿Es cierto lo de los gritos de Mica a una de las nenas?". Y Yanina amplió: “Es cierto lo de los gritos. Ella espera no llegar a una cámara Gesell. Todo lo que le dijo a Karina, Nicole, reconoce que no tenía que haberlo dicho. Pero ella no va a programas, no va a la tele y escucha a Cinthia Fernández, a Nicolás Magaldi, Intrusos y de repente explota.

Atónito ante la información de su colega, Ángel le preguntó:Ella dice que lo que le dijo a Karina está en la Justicia. Hizo la denuncia de todo esto”.