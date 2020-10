AVANZA LA CONFORMACIÓN DE LA MESA PROVINCIAL DE CELIAQUÍA

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

Mientras sigue abierto el Registro para las personas con esta enfermedad, el Ministerio de Salud, la cartera de Desarrollo Humano, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), la Municipalidad de San Salvador y entidades como el Grupo de Celíacos Autoconvocados articularán nuevas acciones para la atención y mejora de la calidad de vida de estos pacientes.“Resulta muy importante seguir ampliando esta base de datos en Jujuy para poder dar respuesta a los pacientes y diseñar las estrategias para contenerlos. Necesitamos saber de primera mano cómo los afecta la enfermedad, conocer las especificidades de cada caso, si saben leer las etiquetas, si pueden acceder a los alimentos, si precisan de ayuda alimentaria, entre muchas otras cuestiones para el seguimiento correspondiente también”, explicó el especialista en Nutrición de la Coordinación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) del Ministerio de Salud, Claudio Barraza. “En el caso de estos pacientes la situación puede ser muy precaria, particularmente en el interior jujeño, porque las necesidades se resuelven de forma mínima. Tengamos en cuenta que con esta enfermedad puede ser habitual la consulta al gastroenterólogo, nutricionista o dermatólogo y a la vez, ser dificultoso y caro el acceso a los alimentos SIN TACC (trigo, avena, cebada, centeno)”. De la misma forma, Barraza apuntó que “este tiempo de cuarentena por la pandemia, ha perjudicado la economía de muchos y ha ocurrido que los pacientes con celiaquía abandonen sus dietas estrictas, llegando a pensar que están curados porque no sienten cambios con los otros alimentos”, añadiendo que “así como se ha señalado a nivel nacional, debemos reiterar que la enfermedad celíaca no se cura y que, en todo caso, la persona puede pasar por estadíos silenciosos, con síntomas atenuados que luego pueden derivar en crisis con ataques de diarrea, vómitos, dolores abdominales, deshidratación pronunciada, y un estado general delicado, incluso un shock que obligue a la internación”. “La celiaquía es una enfermedad sistémica que no mejora con medicación sino con lo que persona come: la dieta sin gluten debe seguirse de por vida porque la persona no tolera este componente. El organismo lo considera tóxico y por eso reacciona, en ocasiones, con irritación en la mucosidad intestinal y destrucción de la vellosidad de los intestinos. Cuando esto ocurre la persona no absorberá nutrientes, tendrá anemia persistente, una baja de peso, dermatitis y hasta depresión”, detalló. Para la inscripción en el Registro Provincial, se pide ingresar desde la web http://salud.jujuy.gob.ar a “Unidad Programas”, luego “ECNT” y “Registro Celiaquía” donde se desplegará la “Encuesta Celíaca” para completar con datos personales. Así también, la Coordinación de ECNT atiende al público en el 4245500, internos 5681 y 5682 de lunes a viernes de 7 a 13 horas. También se puede solicitar información en el 0800 – 777 – 7711 de lunes a viernes de 8 a 20 horas, en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual y en las redes sociales del Ministerio de Salud.