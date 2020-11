Concejo Deliberante Capital : Reunión con funcionarios para avanzar con la ordenanza referida al control y habilitación de vendedores Ambulantes

Ediles capitalinos recibieron esta mañana al Secretario de Gobierno, Gastón Millón y al Director de Control de Espacios Públicos, Facundo Chañi, para avanzar en un proyecto de ordenanza elaborado por el personal de la dirección de Espacio Público y Nocturnidad, referente al control y habilitación de vendedores ambulantes en el ámbito municipal.

Luego de finalizada la reunión, el presidente de la institución, Lisandro Aguiar, señaló que "agradezco la visita, analizamos una iniciativa del Departamento Ejecutivo que plantea una serie de modificaciones y aggiornamientos en la ordenanza vigente que hace a la ocupación del espacio público en el ámbito de nuestra ciudad. La idea es generar conceptos de orden, de regularización y de desarrollo, ya que creemos que es fundamental poder aportar a aquellos que ejercen el desarrollo del comercio en la vía pública, que puedan tener un desarrollo en lo económico, turístico y cultural. Son conceptos importantes que están plasmados en esta iniciativa, buscamos consensos necesarios para avanzar”.

Asimismo, agregó: “también está planteada la necesidad de contar con derechos como la posibilidad de contar con un monotributo social que implica aportes jubilatorios, lo cual hace que cumplida la edad correspondiente tengan derecho a una jubilación, son varias temáticas la que abordamos, vamos a continuar con un trabajo entre distintos actores”.

Por último, destacó que “mañana recibiremos a algunos sectores de los vendedores ambulantes y la semana que viene vamos a volver con el comercio formal, ya que está ordenanza impacta de alguna manera en el comercio formal, nos parece importante que también expresen su punto de vista, tanto la cámara de unión de empresarios como los trabajadores del centro de empleados de comercio. Vamos a invitar a este sector para que den su punto de vista y aporten para consensuar una mejor ordenanza para el desarrollo de nuestra ciudad".

Por su parte, Gastón Millón remarcó que “hay un proyecto de normativas sobre el uso de espacios públicos nuevos que incluye a muchos sectores que no estaban con anterioridad incluidos, que tiene mayor igualdad, que hace referencia no solamente a discapacitados o mujeres en situación de violencia, amplía sectores de ventas, rubros, categorías, etc. Y se presentó para que cada concejal desde su visión pueda llegar a aportar y mejorar para hacer de este un proyecto superador para el ordenamiento y los derechos dentro de lo que es el espacio público”.

Respecto de la mención de vendedores explotados por terceros, explicó que “es una realidad bastante complicada, y lo que estamos acá buscando es darles derechos al efectivo trabajador, al que tiene la necesidad de vender en el espacio público, no la elección. Estamos hablando de necesidad, y eso requiere proteger al trabajador, dejando de tener intermediarios terceros o avivados”.

A su turno, Juan Chañi resaltó que “un balance muy positivo, desde la Secretaría de Gobierno venimos trabajando desde hace rato en una legislación inclusiva que pueda ser beneficiosa para los trabajadores de la economía popular. Hemos recibido los aportes con mucho agrado, dado que todos estamos en un marco de regularidad y queremos lo mejor para los trabajadores”.

“Desde el inicio de este año tan complicado en tiempos de pandemia – continuó Chañi- hemos visto muchas falencias, muchos desvalores en el ámbito del espacio público, y en función de ello es que se ha propuesto esta ordenanza, entendemos que es superadora a toda la legislación anterior y beneficia a los trabajadores, vemos con mucho agrado que todos estamos en el mismo canal de regularización y de beneficios de la economía popular”.

Octava Sesión Ordinaria

Ediles capitalinos concretarán el próximo jueves, a partir de las 09,00 horas, la octava sesión ordinaria en instalaciones de la Delegación Municipal de Villa jardín de Reyes, oportunidad en la cual se abordarán numerosas iniciativas que fueron trabajadas en las diferentes comisiones de trabajo.