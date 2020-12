UNJu : Extensión Áulica San Pedro de Jujuy: Doris Coronado es la nueva egresada de la carrera Analista Programador Universitario

Doris Lea Gabriela Coronado finalizó la carrera Analista Programador Universitario de la Extensión Áulica San Pedro de Jujuy de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

La flamante Analista Programadora Universitaria Doris Lea Gabriela Coronado de 22 años de edad y oriunda de la ciudad de Guemes, Salta, y que actualmente vive en la localidad de San Pedro de Jujuy manifestó su alegría por la finalización de la carrera, “haberme recibido de APU significó muchísimo para mí, un nivel de logro alcanzado y en sí, me ha tomado más tiempo de lo que pensé pero no fue imposible”, sostuvo, a la vez que recordó su vocación por la tecnología a muy corta edad, “desde pequeña me enviaron a cursos de computación y cuando termine la secundaria, me enteré de la carrera por una amiga y no dudé en inscribirme, ya que me interesaba aprender más”, afirmó. “Mis expectativas fueron superadas y pienso seguir adquiriendo más conocimientos de programación, y aunque al principio no comprendía todo esto, realmente quiero seguir descubriendo este universo”, adelantó la nueva egresada. En esa línea, expresó su deseo de “seguir estudiando, especializándome en algunos lenguajes de programación, descubrir otras ramas de la informática y si tengo oportunidad de un trabajo, no me lo negaría”.

La nueva profesional valoró que la carrera Analista Programador Universitario se dictará en la ciudad de San Pedro de Jujuy, “me trajo muchísimas ventajas, ya que en ese momento por temas familiares y trabajo, no podía viajar diariamente o alquilar un lugar en San Salvador”, contó. Sobre su trayecto universitario destacó, “he encontrado a muchos en el camino, que como a mí, nos ha costado una barbaridad y donde cada grupo que hemos formado para alguna materia, o cada juntada como las ultimas que fueron casi todas de forma virtual, siempre aprendía algo, y me llevo de esta carrera muchísimas experiencias y anécdotas muy lindas con mis compañeros que en cada momento han estado presentes ,y sería largo de contar las travesías con cada materia, algunas nos tomó más horas de sentarnos a practicar que otras, pero a pesar de que ello, ha valido la pena”, aseguró.

En ese sentido, resaltó el acompañamiento en su etapa de formación superior por parte de su familia y amigas y amigos de la Facultad “es un pequeño grupo que sin duda no me arrepiento de haberlos encontrado en este proceso así que estoy muy agradecida primeramente con Dios y con todos ellos por el apoyo y la paciencia conmigo”, indicó.

Por último, brindó un consejo para quienes quisieran conocer la carrera de Analista Programador Universitario, “es un descubrimiento continuo y si la eligen, se encontrarán con muchos desafíos y eso es lo lindo que para cada cosa, que nos desafiemos y atrevamos, costará subir los primeros escalones pero hay que ser perseverantes, y se obtendrá muchos conocimientos en diferentes ámbitos que concluyen en un tesoro inmenso de sabiduría”, expresó la nueva egresada APU Doris Lea Gabriela Coronado.

La carrera Analista Programador Universitario (APU) de la Facultad de Ingeniería de la UNJu se dicta en la Extensión Áulica de San Pedro de Jujuy, en la Extensión Áulica de La Quiaca y en San Salvador de Jujuy.





