Primera convocatoria de "Festivales Argentinos"

06 DE ENERO DE 2021 - 10:53

Hasta el 26 del presente mes organismos públicos (provinciales o municipales), y personas jurídicas sin fines de lucro, podrán inscribirse en la primera convocatoria "Festivales Argentinos", para acceder al apoyo económico para la realización de fiestas, festivales y eventos culturales en todo el país, así lo informó la Secretaría de Cultura de Jujuy.

El llamado está impulsado por la Dirección de Acción Federal, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, que lanzó el Programa “Festivales Argentinos” a fines de año pasado. Son cinco categorías y el tope superior de financiamiento ronda entre casi 200 mil pesos a más de 650 mil pesos de acuerdo a la cantidad del público.

La convocatoria está dirigida a organismos públicos (provinciales o municipales) y a personas jurídicas sin fines de lucro (asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, clubes, etc.) que en el marco de su objeto social contemplen la realización de este tipo de celebraciones.

Se brindará apoyo económico para la realización de fiestas, festivales y eventos culturales en todas las provincias y municipios del país, programadas entre el 19 de marzo y el 30 de junio de 2021, con público presencial o no presencial. Vale remarcar que sólo podrán postularse aquellas celebraciones que, en la fecha prevista para su realización, cuentan con un protocolo sanitario vigente aprobado por las autoridades provinciales y/o nacionales según corresponda. Se valorarán especialmente aquellas fiestas que impulsen expresiones culturales emergentes, que contribuyan a la circulación federal de públicos y contenidos, y que trasciendan el momento escénico, promoviendo la construcción de ciudadanía cultural mediante la participación comunitaria (clínicas, talleres, conversatorios, ferias, etc.). Las Categorías: Categoría A: Celebraciones con público presencial, que en su edición inmediata anterior a la convocatoria hayan tenido una concurrencia entre diez mil (10.000) y cincuenta mil (50.000) asistentes. Tope de financiamiento: Seiscientos Cincuenta Mil Pesos ($ 650.000.-) Categoría B: Celebraciones con público presencial, que en su edición inmediata anterior a la convocatoria hayan tenido una concurrencia entre cinco mil (5.000) y diez mil (10.000) asistentes. Tope de financiamiento: Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos ($ 445.000.-) Categoría C: Celebraciones con público presencial, que en su edición inmediata anterior a la convocatoria hayan tenido una concurrencia entre mil (1.000) y cinco mil (5.000) asistentes. Tope de financiamiento: Doscientos Noventa Mil Pesos ($ 290.000.-) Categoría D: Celebraciones con público presencial, que en su edición inmediata anterior a la convocatoria hayan tenido una concurrencia inferior a mil (1.000) asistentes. Esta categoría también incluye aquellos eventos con público presencial que se realizan por primera vez o que no cuentan con ediciones en los últimos tres (3) años o más. Tope de financiamiento: Ciento Ochenta y Cinco Mil Pesos ($ 185.000.-) Categoría E (categoría única): Celebraciones que se realizan físicamente en la localidad, con la presencia de artistas en vivo, concebidas para su transmisión a través de streaming gratuito y/o mediante canales de televisión abierta. No será admitida la postulación de celebraciones cuya transmisión se efectúe exclusivamente por intermedio de cable operadores u otros servicios arancelados de televisión, y/o con venta de tickets o entradas para presenciar el streaming, como única forma posible de acceso. Tope de financiamiento: Doscientos Noventa Mil Pesos ($ 290.000.-) Para mayor información ingresar al Reglamento ; inscripciones completar el formulario de inscripción y por consultas a festivalesargentinos@cultura.gob.ar .

