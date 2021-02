Barby Silenzi dijo qué hará con el tatuaje íntimo dedicado al Polaco: "Es un tattoo más y me gusta cómo queda"

La madre de Abril Cwirkaluk habló con Ciudad sobre las iniciales del cantante que se grabó en la cola.

Por más que el amor de pareja entre Barby Silenzi y el Polaco no durará para toda la vida, el tatuaje que la bailarina se hizo con las iniciales del cantante perdurarán. Es que a fines de noviembre, la madre de Abril Cwirkaluk (8 meses) había posteado una foto súper sexy en la que se vio el grabado en letra cursiva que sobre una de sus nalgas le había dedicado al padre de su hija menor.

Gesto que, según trascendió en Los Ángeles de la Mañana, el ex participante de Master Chef también habría correspondido con un tattoo similar en su zona más íntima. Confirmada la separación que podría ser la definitiva, la duda pasaba por saber qué decisión tomaría Barby en relación al tatuaje.

“¿Qué vas a hacer con ese tatuaje?”, preguntó Ciudad. “Nada es un tatuaje más, no significa nada especial”, le restó importancia Silenzi tras cuatro años de relación, entre idas y vueltas. Para cerrar el tema, Barby Silenzi reafirmó sus ganas de mantener en su cuerpo las iniciales del polaco: “Además, me gusta cómo me queda”.

