VIOLENCIA ATACÓ A SU EX CON EN LA EX TERMINAL

El hecho:

​Efectivos que patrullaban la zona fueron alertados por una pelea de pareja en plena vía pública. Al llegar, encontraron a una mujer de 31 años golpeando a un hombre en la cabeza con una sombrilla.



​Tras separar a las partes, la víctima denunció que minutos antes ella había intentado apuñalarlo.

Ante la presencia policial, la mujer sacó de entre sus prendas dos cuchillos tipo sierrita que llevaba escondidos y los entregó a los oficiales.