VIOLENCIA ATACÓ A SU EX CON EN LA EX TERMINAL

Un mediodía de tensión se vivió este lunes en la zona de los baños y la parada de taxis de la Ex Terminal. La rápida intervención de los bicipolicías (UPCAR) evitó lo que podría haber sido una tragedia.
El hecho:
Efectivos que patrullaban la zona fueron alertados por una pelea de pareja en plena vía pública. Al llegar, encontraron a una mujer de 31 años golpeando a un hombre en la cabeza con una sombrilla.
Tras separar a las partes, la víctima denunció que minutos antes ella había intentado apuñalarlo.
Ante la presencia policial, la mujer sacó de entre sus prendas dos cuchillos tipo sierrita que llevaba escondidos y los entregó a los oficiales.
La agresora fue trasladada a la Seccional 4ta y quedó a disposición de la Justicia.
