VIOLENCIA ATACÓ A SU EX CON EN LA EX TERMINAL

10:27:00

Un mediodía de tensión se vivió este lunes en la zona de los baños y la parada de taxis de la Ex Terminal. La rápida intervención de los bicipolicías (UPCAR) evitó lo que podría haber sido una tragedia.​

El hecho:
​Efectivos que patrullaban la zona fueron alertados por una pelea de pareja en plena vía pública. Al llegar, encontraron a una mujer de 31 años golpeando a un hombre en la cabeza con una sombrilla.

​Tras separar a las partes, la víctima denunció que minutos antes ella había intentado apuñalarlo.
Ante la presencia policial, la mujer sacó de entre sus prendas dos cuchillos tipo sierrita que llevaba escondidos y los entregó a los oficiales.

​La agresora fue trasladada a la Seccional 4ta y quedó a disposición de la Justicia.
Periodista: Huellas de Jujuy

