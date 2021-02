VENEZUELA:En la Amazonia venezolana el polvo de oro sustituye al bolívar para realizar compra domesticas

Esto es oro. En la Amazonia venezolana, azotada por la minería ilegal, Olver y José lo utilizan como moneda de cambio porque dicen que el devaluado bolívar ya no sirve para nada.

Tienen una tienda ambulante en una lancha. En esta caja marcan los precios de los productos en rayas de polvo del metal precioso, cuyo valor cambia según cotice en pesos colombianos.

Los bolívares solo sirven para poner el oro encima

Una raya equivale a un décimo de gramo de oro. Ese día cotizaba a veinte mil pesos, casi seis dólares.

"Tú ves que los billetes venezolanos aquí los ven y te echan el gramo de oro en ese billete, 'toma' te envuelven, tú agarras, pesas y botas el billete, no sirve", comenta Olver Rodríguez.

"No, porque es que la plata en bolívares, la plata venezolana no sirve", confirma Jos´é Valenzuela.

Venden la lata de atún a una raya, igual que el litro de gasolina, diez veces más caro que el precio oficial. Porque tienen muchos gastos por el camino, como el soborno a los agentes de seguridad o el peaje a los indígenas por pasar por su territorio.

¿Es esto un oasis donde hacerse rico?

Navegan por el río Orinoco en el espectacular parque nacional de Yapacana, en el estado de Amazonas, a 750 kilómetros al sur de Caracas.

"Yo no he visto minero rico, he visto gente que pega oro, como de repente lo ganó y para el otro año ya lo pierde todo, porque sacó este año y al otro año que vino no ganó nada", asegura Rodríguez.

La ONG SOS Orinoco denuncia que la minería aurífera en este parque comprendía en 2019 cerca de 2300 hectáreas, y sigue creciendo. La guardia nacional no tiene ninguna autoridad por estos ríos, según los locales. Las minas están en manos de organizaciones criminales o paramilitares.

