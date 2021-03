ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE TUCUMAN VIVEN UNA COMPLEJA SITUACION POR FALTA DE RESPUESTAS

Ante la falta de respuestas de las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tucumán por diversos incumplimientos como estudiantes sin obra social porque el departamento administrativo sin atención, Mesa de examen, Asignaturas sin correlatividad y nota de exámenes tomados o aprobar las asignaturas por el tiempo transcurrido (tiempo perdido en avanzar con la regularidad de la carrera), padres y alumnos en su mayoría son de Jujuy , Salta y Santiago del Estero, pertenecientes a esa Casa de Altos Estudios decidieron auto convocarse para solicitar respuestas que la Decana no las otorga ni brinda respuestas.

En tal sentido, los estudiantes expresaron que la Facultad cerró sus puertas sin atender las necesidades de miles de estudiantes, alumnos de 1ro a 6to año del año 2020.

Afirmaron que el año pasado estuvieron en la incertidumbre de no saber si iban a poder rendir hasta junio, y una representante del consejo directivo salió a los medios de comunicación a visibilizar lo que estaba ocurriendo y a partir de allí la decana dio la orden para tener fecha de examen, de todas formas, agregaron el año pasado no tuvimos mesas libres, nos dieron la solución a eso dando la eliminación de las correlatividades en el segundo cuatrimestre, lo que molesto a los docentes y fueron excesivamente duros a las exigencias de rendir un parcial (hay chicos que todavía están esperando las notas para poder inscribirnos en las mesas que recién nos están dando ahora).

Continuaron “para este año nos fijaron un calendario académico en el cuál se afirma que están pactadas todas las mesas del año, pero a los que no tenemos la nota no nos podemos inscribir para hacer uso de nuestro derecho”, algo impensado.

Los estudiantes relataron que en la manifestación se va a solicitar que se presenten desde principio las fechas de parcial para poder organizarnos y hacer uso de las mesas correspondientes, como así también la liberación de las correlatividades ( en caso de faltar una sola materia para poder realizar la que queremos), ya que no hubo ninguna autoridad que haya escuchado nuestro pedido y nos de alguna respuesta concreta, sin embargo ante la movida que se fue generando conseguimos que nos den una mesa en abril, pero queremos que se sepan todas las irregularidades que están pasando en la Casa de estudios de Derecho y Ciencias Sociales.

Ante ese panorama, los padres con estudiantes de la facultad de derecho de Tucumán apoyan la iniciativa de autoconvocarse para solicitar respuestas que la decana no las otorga, sobre todo porque miles de estudiantes esperan que se organicen y den respuesta al alumnado, y se preguntan: Mientras todas las facultades de distintas provincias salieron al ruedo con enseñanza y respuesta, está no dio clases ni se interesó por la situación de los alumnos, no extendieron ni el certificado de alumno regular via online para renovación de obra social.

Está pandemia saco la careta a muchos que no están preparando para la educación, afirmaron los padres.

La economía nuestra no soporta más la extensión de estadía en esa provincia sin tener los resultados que esperamos que la regularidad en las asignaturas o la aprobación para llegar a las metas programadas por todos, concluyen los

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.