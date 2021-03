El S&P Merval cayó 5,2% en la semana, su baja más pronunciada desde octubre pasado

FINANZAS

26 Marzo 2021

A contramano de Wall Street, los activos argentinos cerraron este viernes con nuevas pérdidas, ante el desinterés inversor a la espera de señales concretas sobre las conversaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras persisten las dudas en torno a la marcha de la economía, en medio de la fuerte suba de casos de Covid-19 registrada en el cierre de la semana.

En la plaza bursátil local, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) anotó su tercera jornada consecutiva con retrocesos, al bajar 0,9% a 46.440,78 puntos, presionado por la caída del dólar CCL. De esta forma, el panel líder acumuló en la semana una merma del 5,2% en pesos, la más importante en este lapso desde fines de octubre pasado.

La única suba semanal del panel líder fue para Ternium (+2,4%), mientras que las bajas más relevantes las sufrieron Cablevisión (-10,3%); Transportadora de Gas del Norte (-10%), Telecom (-9,9%); YPF (-9,1%); y los bancos (bajas de alrededor de 7%).

Las noticias respecto a los avances en el pago de la deuda con el FMI y la salida de Argentina del Grupo Lima mostraron en parte sus efectos en el mercado, comentaron desde Balanz Capital.

En Nueva York, en cambio, los ADRs argentinos cerraron este viernes con mayoría de subas, lideradas por Ternium (+4,7%); Cresud (+4,1%); y Tenaris (+3,4%). Aunque en la semana, acumularon bajas generalizadas.

La mejora de este viernes en Wall Street se dio ante especulaciones de una pronta recuperación de la economía estadounidense. "El mercado (local) no tiene fuerzas porque no hay 'drivers' (conductores) que impulsen el interés de los inversores, y hasta tanto no tengamos un panorama claro de hacia dónde va la economía todo seguirá muy flojo", dijo un operador bursátil.

Esta semana, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dijo en un acto que el país no puede pagar la deuda porque no tiene fondos, lo que contribuyó a un fuerte derrumbe en los precios de los bonos, provocado también por un castigo en los mercados regionales.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó el jueves en su cuenta de Twitter: "Estamos dando pasos importantes hacia el objetivo de tener un programa que nos permita refinanciar los 45.000 millones de dólares de deuda que tomó el Gobierno de (la coalición) 'Juntos por el Cambio' con el FMI, en el marco de un programa fallido que dejó consecuencias graves en la economía".

"Las autoridades argentinas y el equipo del FMI avanzaron en la definición de algunos principios claves que podrían sustentar un programa económico para ayudar a abordar los desafíos de Argentina a corto y mediano plazo", dijo el organismo en un comunicado publicado el jueves.

Bonos y riesgo país

En el segmento de rentra fija, los principales bonos en dólares cerraron con caídas cercanas al 3%, en una plaza inestable y si muchas transacciones. Los retrocesos fueron encabezados por el Bonar 2035 (-2,7%); y el Global 2035 (-2,1%). A su vez, el bono referencial Bonar 2030 cayó un 2%.

Fue una semana de mucha volatilidad para los títulos argentinos. Arrancaron demandados, con los bonos largos liderando la suba y los cortos algo más rezagados. "Las noticias acerca de las negociaciones de la deuda con el FMI y la salida de la Argentina del Grupo de Lima sembraron cierto nerviosismo y, si bien los bonos no llegaron a los mínimos de un par de semanas atrás, entre el miércoles y el jueves por la mañana sufrieron una baja cercana al 5%", describieron desde Balanz.

Sin embargo, los dichos de Guzmán acerca de algunos avances en las reuniones con el FMI hicieron que los bonos tengan un fuerte rebote el jueves, para cerrar la semana con bajas en torno al 3%. En el mercado, los analistas remarcan que siguen viendo más ofrecidos a los bonos cortos y más demandados los globales largos, específicamente 2038 y 2041.

En ese marco, el riesgo país de Argentina repuntó un 0,39% a 1.572 puntos básicos, frente a un nivel máximo histórico de 1.669 unidades anotado hace dos semanas. En los cinco días de la semana, el índice elaborado por el banco JP.Morgan acumuló una suba de 3,6%.

El Ministerio de Economía anunció para el lunes una licitación de letras 'Ledes', 'Lepase' y 'Lecer' por efectivo y la conversión de 'Boncer 21' por una canasta de 'Lecer' y 'Boncer'.

