“Doctor Milagro”: comienza la segunda temporada y se van dos personajes cruciales

Tras la finalización de la primera entrega de “Doctor Milagro”, la expectativa de cara a su segunda temporada creció entre los fans.

El jueves pasado la exitosa serie turca “Doctor Milagro” finalizó su primera temporada en la pantalla de Telefe. Con mucha emoción, los fans despidieron el capítulo 59 de la historia y esperan con ansias la llegada del primer episodio de su segunda entrega.

“Doctor Milagro” fue grabada en dos partes diferentes en Turquía debido a la pausa que debieron colocarle a raíz de la pandemia. La primera comenzó a filmarse en el año 2019 y se frenó en abril del 2020 debido al confinamiento extremo que llegó a todo el mundo. Es así que a mediados de aquel año se retomó el rodaje y terminó en el 2021 para darle un cierre a la historia y dar inicio a una nueva trama.

Tal y como fue anunciado, desde el día viernes se podrá presenciar un salto en el tiempo en “Doctor Milagro”. Habrán transcurrido seis meses desde la muerte del padre de Ali Vefa y puede que muchas cosas hayan cambiado en ese plazo, ya que también se verá afianzada la relación con Nazli aunque sin el ansiado beso que el público espera.

En este marco, algunos personajes de la serie ya no conformarán el elenco principal, mientras que otros durarán un par de capítulos antes de despedirse de la ficción. Quien ya no participará de esta entrega será Damla, la residente “malvada” que, luego de ganarse el rechazo de los televidentes fue retirada por los productores. Desde luego, en el episodio del viernes los personajes darán a entender que la joven no volverá a aparecer puesto que recibió una mejor oferta de trabajo.

Sin embargo otro sujeto crucial que dejará el cast de la serie, y se trata de alguien que lleva apareciendo desde el primer capítulo de la novela. Luego de haber generado amor y odio en los seguidores, será otra mujer la que también se retirará. Para no generar spoilers, no revelaremos su nombre y recomendamos que se siga la tira para comprender de quién se trata.