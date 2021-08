¿Se levanta Showmatch? Adrián Suar no esquivó el tema y confirmó qué pasará

En los años que Marcelo Tinelli lleva trabajando en el medio, pudo comprobar que nadie tiene comprado al público y que de un momento a otro, aquellos que estaban en la cima, pueden caer al último lugar de la lista. Algo de esto es lo que le ha sucedido este 2021.

La Academia no termina de capturar la atención de la gente y 'La Voz Argentina', su competidor directo, acapara al público noche tras noche. Si bien el ritmo del caño lo ayudó un poco a repuntar en materia de rating, Marcelo se rompe la cabeza intentando encontrarle la vuelta al show que hace menos de 10 días tuvo una de las marcas más bajas de su historia.

Todo esto hizo que se corriera la versión sobre el posible levantamiento del ciclo. Según se rumoreaba, las autoridades del Canal no querrían saber nada con tener una media de un dígito en el prime time. Pero en medio de los dimes y diretes, Adrián Suar salió a bancar la parada y defendió a Marcelo con uñas y dientes.

En diálogo con Jorge Rial en 'Argenzuela', aseguró que Tinelli es 'un luchador' y aclaró que seguirá firme en la pantalla del 13 hasta que él lo decida: "Él es inamovible. Es un luchador nato y va a morir luchando porque lo conozco. Yo lo hablé con él, le pregunté si no le alcanzaban los 17 años de éxito en el Bailando. En algún momento puede pasar. Todos podemos perder una batalla".

Luego, reflexionó: "Él está dentro de un canal que pasa por un momento difícil. Yo no pude encontrar este año, la programación que quería. Telefe está haciendo muy bien las cosas... pero varias veces me ha pasado de que me iba mal y pude darlo vuelta, La televisión siempre tiene revancha".

Fuente:https://www.pronto.com.ar/espectaculos/2021/8/9/se-levanta-showmatch-adrian-suar-no-esquivo-el-tema-confirmo-que-pasara-con-el-programa-de-marcelo-tinelli-181093.html