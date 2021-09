Polémica en La Voz: un video sembró dudas sobre el voto telefónico

La Voz fue criticada por su dinámica de votación

La Voz Argentina ya está en sus últimas etapas y, a diferencia del principio, ahora es el público el que elige quién continúa y quién no en el reality. De esta manera, los televidentes expresan su opinión a través del voto telefónico, pero en redes sociales se encendió la polémica porque los usuarios no entienden cómo funciona el sistema ya que el programa está grabado. Luego de tanto debate, en Instrusos decidieron analizar un fragmento de La Voz para demostrar que el programa no tiene en cuenta el voto en vivo.

Toda la polémica comenzó cuando el Team de Lali se enfrentó en el ring por los cuartos de final. Así, luego de que se presentaran Santiago Borda, Margarita López, Paula Chouhy y Nicolás Olmedo, se eliminó a la participante que cantó “Superstition” de Stevie Wonder.

Sin embargo, la eliminación llamó la atención del público por ya estar grabada. “Quiero felicitar a La Voz Argentina por saber de antemano a quién iba a votar la gente en un programa grabado”, escribió con ironía un usuario. Además, muchos denunciaron que no mostraron porcentajes de votos.

El posteo de Nicolás Olmedo defendiendo a La Voz

Si bien Nicolás Olmedo utilizó sus redes sociales para asegurar que la votación fue en vivo y que los participantes se enteraron del resultado en el momento, la polémica continuó de igual forma. De esta manera, el domingo se presentó el Team Montaner y el público decidió eliminar a Jacinta, la participante que fue vinculada con Stefi Roitman al principio de la competencia.

Luego de la eliminación, comenzó La Voz del embajador, conducido por Marcelo Polino, y los participantes estaban lookeados completamente diferentes, lo cual llamó la atención. Así, en Intrusos analizaron el reality y Adrián Pallares se detuvo en una frase de Ricardo Montaner.

“Esas hermosas palabras que dijo Montaner para Jacinta cuando le anuncian que se va del programa se las dijo a cinco personas distintas. Se paró al lado de cada uno y les dijo las mismas palabras, se grabaron así los cinco finales, pero la eliminada por el público es Jacinta y es el tape que se pone”, explicó.

De esta manera, las llamadas y los cómputos son reales y Jacinta se enteró en vivo de la decisión.