Todas las medidas del plan del Gobierno de Alberto Fernadez para mejorar el bolsillo

Esta semana, el oficialismo se mostró convencido de que la derrota electoral de las PASO se debió, en su mayoría, a la falta de dinero en las billeteras de los votantes. Hace pocas horas, Daniel Gollan, segundo candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires cristalizó esta convicción con una polémica frase: “Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto”.





En su carta abierta pero dirigida a Alberto Fernández, en el contexto de crisis en el Gabinete de la semana pasada, la vicepresidente Cristina Kirchner reclamó la falta de gasto y demandó cambios en la política económica. “Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación”, escribió.





Cristina Kirchner saliendo del Senado la semana pasada.Hernán Zenteno - LA NACION Cristina Kirchner saliendo del Senado la semana pasada.Hernán Zenteno - LA NACION





El volantazo no tardó en llegar. Esta semana estuvo cargada de anuncios económicos que incluyeron medidas de alivio y mejoras al ingreso. El Gobierno prepara un plan de gasto público para incentivar el consumo, engordar los salarios y llevar desahogo a los sectores más golpeados por la pandemia y la recesión. A continuación, cada medida y sus consecuencias en la economía del bolsillo: