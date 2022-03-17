ACTUALIZACION DE ESTADOS DE RUTAS Y CAMINOS CON MOTIVO DE LAS PRECIPITACIONES QUE SE REGISTRAN EN LA PROVINCIA

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19:57:00 Edit

ACTUALIZACION DE ESTADOS DE RUTAS Y CAMINOS CON MOTIVO DE LAS PRECIPITACIONES QUE SE REGISTRAN EN LA PROVINCIA

RUTAS NACIONALES Y PROVINCIALES

🚧 ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION

⚠ RN 9 KM 1720 ALTURA CORTE AZUL ENTRE LOCALIDADES DE BARCENA Y LEON  – POR CAIDA DE PIEDRAS Y ROCAS SOBRE CINTA ASFÁLTICA

⚠ RP 83 KM * ALTURA *A° LA HUETA - VALLE COLORADO – POR DESMORONAMIENTO DE CALZADA

⚠ RN 40 TRAMO EL CAÑADON – POR CRECIDA DEL RIO SAN JUAN

⚠ RN 9 ALTURA MIRADOR DE LEON – LOC. LEON – POR DESMORONAMIENTO SOBRE BANQUINA

⚠ RP 6 TRAMOS SANTA CLARA – EL FUERTE – POR DESPEJE DE CALZADA POR PERSONAL DE VIALIDAD

⚠ RP 56 TRAMOS GRUTA ALMITA SIVILA HASTA INTERSECCION RP 21 – POR AGUA EN CALZADA

⚠ RP 4 TRAMOS REYES - GUERRERO – POR DETERIORO EN CALZADA (TRAMOS DESCALZADOS)

⚠ RP 20 TRAMOS FRAILE PINTADO - GUAYACAN – POR CRECIDA DE ARROYO SACABA

RUTAS NACIONALES Y PROVINCIALES

🚧 ESTADO DE TRANSITABILIDAD: INTRANSITABLES

⚠ RP 4 ALTURA PLANTA DE AGUA POTABLE SE – POR CRECIDA DE ARROYOS

⚠ RP 7 TRAMOS MISA RUMI Y CASA COLORADA – POR CRECIDA DEL RIO SAN JUAN

⚠ RP 29 TRAMOS JAIRE Y TIRAXI – POR DESMORONAMIENTO DE CALZADA

⚠ RP 35 TRAMO *LA CUESTA – POR DESMORONAMIENTOS DE CALZADA

⚠ RP 20 ALTURA EL ALGARROBAL – POR CRECIDA DE RIO DE LOS BLANCOS

⚠ RP 19 ALTURA PEÑA ALTA DPTO LEDESMA – POR DESMORONAMIENTO DE CALZADA

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Periodista: huellas de jujuy

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