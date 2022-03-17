ACTUALIZACION DE ESTADOS DE RUTAS Y CAMINOS CON MOTIVO DE LAS PRECIPITACIONES QUE SE REGISTRAN EN LA PROVINCIA

RUTAS NACIONALES Y PROVINCIALES
🚧 ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION
⚠ RN 9 KM 1720 ALTURA CORTE AZUL ENTRE LOCALIDADES DE BARCENA Y LEON – POR CAIDA DE PIEDRAS Y ROCAS SOBRE CINTA ASFÁLTICA
⚠ RP 83 KM * ALTURA *A° LA HUETA - VALLE COLORADO – POR DESMORONAMIENTO DE CALZADA
⚠ RN 40 TRAMO EL CAÑADON – POR CRECIDA DEL RIO SAN JUAN
⚠ RN 9 ALTURA MIRADOR DE LEON – LOC. LEON – POR DESMORONAMIENTO SOBRE BANQUINA
⚠ RP 6 TRAMOS SANTA CLARA – EL FUERTE – POR DESPEJE DE CALZADA POR PERSONAL DE VIALIDAD
⚠ RP 56 TRAMOS GRUTA ALMITA SIVILA HASTA INTERSECCION RP 21 – POR AGUA EN CALZADA
⚠ RP 4 TRAMOS REYES - GUERRERO – POR DETERIORO EN CALZADA (TRAMOS DESCALZADOS)
⚠ RP 20 TRAMOS FRAILE PINTADO - GUAYACAN – POR CRECIDA DE ARROYO SACABA
RUTAS NACIONALES Y PROVINCIALES
🚧 ESTADO DE TRANSITABILIDAD: INTRANSITABLES
⚠ RP 4 ALTURA PLANTA DE AGUA POTABLE SE – POR CRECIDA DE ARROYOS
⚠ RP 7 TRAMOS MISA RUMI Y CASA COLORADA – POR CRECIDA DEL RIO SAN JUAN
⚠ RP 29 TRAMOS JAIRE Y TIRAXI – POR DESMORONAMIENTO DE CALZADA
⚠ RP 35 TRAMO *LA CUESTA – POR DESMORONAMIENTOS DE CALZADA
⚠ RP 20 ALTURA EL ALGARROBAL – POR CRECIDA DE RIO DE LOS BLANCOS
⚠ RP 19 ALTURA PEÑA ALTA DPTO LEDESMA – POR DESMORONAMIENTO DE CALZADA
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