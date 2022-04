La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano, Claudia Choque se refirió al "Día Internacional contra el Maltrato Infantil" , sobre el trabajo que viene realizando la institución para la promoción, protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en la provincia.

26 DE ABRIL DE 2022

La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano, Claudia Choque se refirió al día internacional contra el maltrato infantil informando sobre el trabajo que viene realizando la institución para la promoción, protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en la provincia y de la necesidad de concientización para generar prácticas de buen trato en los hogares priorizando la comunicación, el diálogo, la crianza positiva no autoritaria.

En este marco la funcionaria provincial señaló que para erradicar el maltrato de la niñez y adolescencia “es necesario un compromiso de toda la comunidad que es corresponsable de garantizar el bienestar integral de los chicos y chicas en toda la provincia, comunicando, denunciando las distintas situaciones de violencia por la que atraviesan la niñez, no naturalizando las agresiones y poniendo en práctica el buen trato desde la familia, con una crianza positiva no autoritaria, escuchando y creyendo en lo que dicen los chicos, enseñando el cuidado del cuerpo, corrigiendo con paciencia con afecto no juzgándolos entender que tenemos distintos tiempos y procesos de aprendizajes, y tener en cuenta que los hijos/as, sobrinos/as, nietos/as aprenden con el ejemplo sin violencias, así que debemos trabajar las personas adultas nuestros comportamientos y acciones hacia ellos y ellas siendo comprensivos, tratándolos bien”.

En este sentido mencionó que la Secretaría Provincial está abocada los 365 días del año las 24 horas del día a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de distintos dispositivos de escucha como la Línea gratuita 102 o enviando mensajes al celular 388-4600099 protegiendo y restituyendo derechos con equipos profesionales interdisciplinarios que se encuentran en todas la localidades a través de las Oficinas de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (OPDNNA) junto a equipos itinerantes que recorren la provincia e intervienen en distintas situaciones de violencia en la comunidad trabajando conjuntamente con instituciones que son parte del sistema de Protección, con los Consejos Locales en Municipios y Comisiones Municipales donde se abordan distintas problemáticas y se generan acciones de trabajo conjuntas para abordarlas.

Además, indicó que se promocionan constantemente los derechos de los chicos y chicas desde espacios comunitarios como la escuela de crianza donde se comparten experiencias para una crianza positiva junto a las familias, junto a profesionales de la Línea 102 se visitan las escuelas y colegios secundarios dialogando con los estudiantes sobre sus derechos y donde recurrir en situaciones de vulneración, de maltrato, de Bullying entre otras problemáticas. También las OPDNNA llevan adelante distintas actividades de promoción de derechos en espacios públicos e instituciones de las distintas localidades en convocatorias comunitarias trabajando en red junto a instituciones para garantizar derechos. Finalmente señaló que es de “suma importancia trabajar en corresponsabilidad para proteger y garantizar el bienestar de la niñez, todos somos responsables de evitar situaciones de violencia y ayudar a los niños, niñas y adolescentes, en cuanto tomemos conocimiento de situaciones de vulneración de derechos tenemos la obligación de dar aviso, de hacer la denuncia respectiva, es lo que dice la ley, debemos comprometernos como adultos, como familia, como docentes, médicos, como ciudadanos, porque hay mecanismos, protocolos con los cuales trabajamos con todas las áreas para que todos conozcan como accionar en cada situación para que juntos podamos proteger a los chicos y chicas”.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.