EL CONCEJO DELIBERANTE ESTUDIANTIL PRESENTÓ PROYECTOS APROBADOS EN EL PERÍODO 2021

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, se reunió con organizadores e integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil, con el objetivo de recibir las iniciativas sancionadas durante el período 2021 por los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos.

Por este motivo, se llegaron hasta la institución parlamentaria, la Coordinadora de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud del Municipio capitalino, Flavia Lara, y a las autoridades del Concejo Deliberante Estudiantil: Pereyra García Bárbara Beatriz (Presidenta), Cardozo Ada Mamani (Secretaria Administrativa), Mancilla Rodas Esther (Secretaria Parlamentaria), Figueroa Ariadna Priscila (Presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente).

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Lisandro Aguiar, manifestó que “la idea ha sido recibir todas las iniciativas sancionadas durante el año pasado. Son iniciativas de diferentes temáticas que tienen que ver con el medio ambiente, la organización de nuestra ciudad, y tal como nos comprometimos, estas iniciativas serán giradas a las distintas comisiones de trabajo y en la próxima sesión seguramente tomarán estado parlamentario. En base a eso se analizará su factibilidad técnica, económica, financiera y en todo caso serán aprobados por el pleno de los concejales en las sesiones venideras”.

Además, señaló que “estamos agradecidos a todos los jóvenes de los establecimientos educativos que han participado de la edición 2021, tenemos la predisposición y las ganas de iniciar la edición 2022”.

Por su parte, la Coordinadora de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud, Flavia Lara, expresó “con las autoridades del Concejo Deliberante Estudiantil de la edición 2021, fuimos recibidos por el Dr. Lisandro Aguiar, con quien mantuvimos un diálogo respecto al trabajo que los estudiantes estuvieron haciendo y además presentamos los proyectos que estuvieron elaborando durante las sesiones del año pasado”.

La presidenta del Concejo Deliberante Estudiantil, Bárbara Beatriz Pereira García, manifestó “estamos muy contentas de participar con cada concejal de las distintas comisiones, hoy nos pudo acompañar la presidenta de la comisión de Medio Ambiente y pudimos hablar con el Dr. Aguiar sobre los proyectos y las posibilidades de mejorarlos a través de la participación de los estudiantes”.

En tanto que Ada Cardozo, Secretaria Administrativa, opinó que “en mi caso, ya soy egresada del secundario, la idea es que los proyectos elaborados el año pasado puedan tener su continuidad con los concejales de la ciudad”.

Mientras que la presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Ecología recalcó que “estamos en un círculo vicioso donde hablamos de medio ambiente, pero en realidad no hacemos mucho para rescatarlo, no le prestamos tanta atención a estas reuniones en las que se debaten estos asuntos y me parece que debería tener más importancia de la que tiene actualmente”.

























