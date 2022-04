LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN SE REUNIÓ EMPRESARIOS DE JUJUY

En el salón Marcos Paz de la Legislatura se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Transporte y Comunicación con empresarios del transporte, con el objeto de arrimar posiciones para destrabar los conflictos que se avecinan y la posibilidad de que los legisladores medien ante Nación por un reparto equitativo del subsidio.

A su término el presidente de la comisión, Rubén Rivarola sostuvo que el balance fue muy positivo “fue un trabajo maravilloso, cada uno expuso su problema y entre todos vamos a buscar algo de solución”. Avanzó diciendo que no “me gusta prometer y después no cumplirlo”.

Puntualizó que “vamos a tratar de presentar un proyecto de ley acompañado, casi seguro, por todos los bloques. Vamos a trabajar sobre una base de que no se puedan embargar las cuentas sueldos”. Al respecto señaló que el mismo “saldría la semana que viene, y le va a dar un respiro a muchos, están pasando las empresas por momentos difíciles: no consiguen gasoil, no consiguen repuestos, gomas, problemas con los sueldos, juicios pendientes. Creo que la semana que viene va a haber un 10 % de solución de su problema. Anticipó que en una posterior etapa se tendrá que viajar a Buenos Aires “y hablar por los subsidios”.

Rivarola puso en relieve que “los 48 diputados estamos buscando las formas de darles soluciones a los requerimientos. No estamos de acuerdo en los paros ni que la gente no pueda usar el transporte para ir a trabajar. Es un problema bastante serio y lo vamos a encarar entre todos con la seriedad que corresponde”.

Por su parte Guillermo Ruiz vicepresidente de la Cámara de Transporte de Jujuy señaló que “en el tema repuestos se está complicando el panorama, además del paro que se viene la semana que viene decretado por la UTA para el interior del país”, y explicó que “estamos pidiendo que desde la provincia se intervenga más a nivel nacional para un reparto equitativo en la distribución de los subsidios, que al no aprobarse la ley de presupuesto quedamos desamparados en este tema”, dijo. En referencia al retraso de los subsidios, Ruiz lamentó el retraso del pago de haberes “no vienen en tiempo y en forma los subsidios”.

Adelantó que existe la posibilidad de que las medidas de fuerza para la semana que viene queden sin efecto “si existe la posibilidad porque el lunes que viene hay una reunión de conciliación obligatoria y de levantar las medidas, pero eso se trata en Buenos Aires y en Capital Federal”.

Finalmente señaló que no se piensa reducir empleados ni frecuencias en el servicio, a pesar de que la situación de las empresas es “complicadísimas, las empresas están quebrando, es algo que está pasando en todo el país”.





