Nota en Video : El presidente Rubén Rivarola de la comisión de transporte y comunicación se reunió con empresarios de Jujuy

En el salón Marcos Paz de la Legislatura se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Transporte y Comunicación con empresarios del transporte, con el objeto de arrimar posiciones para destrabar los conflictos que se avecinan y la posibilidad de que los legisladores medien ante Nación por un reparto equitativo del subsidio.

A su término el presidente de la comisión, Rubén Rivarola sostuvo que el balance fue muy positivo “fue un trabajo maravilloso, cada uno expuso su problema y entre todos vamos a buscar algo de solución”. Avanzó diciendo que no “me gusta prometer y después no cumplirlo”.

Puntualizó que “vamos a tratar de presentar un proyecto de ley acompañado, casi seguro, por todos los bloques. Vamos a trabajar sobre una base de que no se puedan embargar las cuentas sueldos”. Al respecto señaló que el mismo “saldría la semana que viene, y le va a dar un respiro a muchos, están pasando las empresas por momentos difíciles: no consiguen gasoil, no consiguen repuestos, gomas, problemas con los sueldos, juicios pendientes. Creo que la semana que viene va a haber un 10 % de solución de su problema. Anticipó que en una posterior etapa se tendrá que viajar a Buenos Aires “y hablar por los subsidios”.

Rivarola puso en relieve que “los 48 diputados estamos buscando las formas de darles soluciones a los requerimientos. No estamos de acuerdo en los paros ni que la gente no pueda usar el transporte para ir a trabajar. Es un problema bastante serio y lo vamos a encarar entre todos con la seriedad que corresponde”.

