40 ° ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL A.R.A. GENERAL BELGRANO

En un emotivo acto se recordó el 40 aniversario del hundimiento del crucero A.R.A. General Belgrano donde murieron 12 jujeños que combatieron en la guerra por las Islas Malvinas, el acto tuvo lugar en Av. Fascio esq. Yaraví donde se encuentra el monumento a los soldados caídos.

Para comenzar el acto protocolar se inició con el izamiento del Bandera Nacional y de la Libertad Civil, luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, se colocó ofrendas florales a los pies del Monumento y los emotivos discursos de Julio Barrionuevo y el Secretario de Gobierno, Gastón Millón.

En este sentido, el Secretario de Gobierno, Gastón Millón, manifestó que el lunes 2 de mayo se cumplen cuarenta años del hundimiento del Crucero, “como todos los años estamos presentes a las 16 hs. que es el horario del ataque para homenajear a los 323 patriotas que quedaron en el Atlántico Sur y en especial a los 12 Jujeños que dieron todo por la patria; también recordándoles a las nuevas generaciones que no olviden y también que aprendan lo que paso además y tener presente que las Islas Malvinas son Argentinas. En todo momento buscamos la manera que vuelvan a estar dentro el patrimonio Nacional, es fundamental recordar en todo momento a los soldados Jujeños a quienes los colocamos en los carteles con el código QR en el barrio Malvinas donde están homenajeados con sus nombres”.

Por su parte, el ex tripulante del crucero ARA General Belgrano, Julio Barrionuevo, indicó que estuvo en la marina 14 años, “yo estuve dos años y medio en el crucero en tiempos de paz y compartí con muchos marineros, me justo mucho la vida en la Marina y para mí en un sentimiento muy profundo y lo que pretendo es rendir un homenaje a los tripulante con sus 323 tripulante que nunca volvieron, sobre todo a 12 Jujeños que tanto se lo merecen y me llena de tanta emoción que no me puedo contener por tantos recuerdos; además tengo un hermano en la Armada que llegó el 2 de abril a Malvinas y siempre trato que los jóvenes entiendan y transmitan la importancia de lo que fue la gesta de Malvinas”.







Estuvieron presentes en el acto el Secretario de Gobierno, Gastón Millón; los Concejales Capitalinos: Patricia Moya, José Luis Bárcena y Mario Lobo; integrantes de las tres Fuerzas Armadas, Gendarmería; miembros de la Asociación de “Amigos y Ex. Tripulantes del Crucero A.R.A. General Belgrano”, Ex. Combatientes, familiares de soldados caídos y público en general.