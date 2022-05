Indonesia: Bali toma medidas drásticas contra visitantes 'irrespetuosos' por video viral desnudo

El gobernador de Bali I Wayan Koster (segundo a la derecha, atrás) habla en una conferencia de prensa el 6 de mayo de 2022, anunciando la deportación de la pareja rusa Amdrei Fazleev (izquierda, al frente) y Alina Fazleeva (segunda a la izquierda, al frente) por tomarse fotos desnudas en un árbol sagrado en un recinto del templo hindú. (Administración Provincial de Bali/Archivo)

sábado, 7 de mayo de 2022El gobernador de Bali, I Wayan Koster, reiteró que la provincia no tolerará a ningún ciudadano extranjero que no respete la cultura local, ya que las autoridades deportaron el viernes por la noche a una pareja rusa captada en un video viral, que muestra a uno de ellos posando desnudo junto a un árbol sagrado. en un recinto del templo. “Aunque se han disculpado, no los perdonaremos. Deberían ser sancionados. Se trata de mantener la dignidad y [el honor] de la cultura balinesa”, dijo Koster en una conferencia de prensa el viernes, en la que también estuvo presente la pareja. “Es más importante para nosotros defender nuestra cultura, respetar la dignidad de la cultura balinesa, en lugar de tolerar cualquier acción que dañe la cultura balinesa y la imagen del turismo de Bali a los ojos del mundo”, dijo Koster.

“Si no puedes seguir las reglas, simplemente no vengas a Bali”, enfatizó. Alina Fazleeva, de 28 años, y Amdrei Fazleev, de 36, que se encontraban en Bali con un permiso de estancia temporal (KITAS), fueron deportados del país y se les prohibió regresar durante al menos seis meses. Fazleev grabó un video el 1 de mayo de su esposa Fazleeva posando desnuda junto a un árbol de 700 años en el Templo Babakan en Tabanan, Bali. Luego subió las imágenes a su cuenta de Instagram, que tiene más de 18.000 seguidores. “Han sido declarados culpables de alteración del orden público y de falta de respeto a las normas del país. Son deportados y se les prohíbe ingresar a Indonesia por violar la ley de inmigración”, dijo Jamaruli Manuhuruk, jefe de la Oficina de Justicia y Derechos Humanos de Bali.

Poco después de que el video se volviera viral, la pareja regresó al árbol y realizó un ritual para pedir perdón. La policía local trajo a la pareja para interrogarla y luego la transfirió al centro de detención de la Oficina de Inmigración. La pareja dijo a las autoridades que no sabían que el sitio era sagrado y que estaban tomando una serie de fotografías con el tema de "fusión con la naturaleza" para fines personales. Las autoridades balinesas decidieron el mes pasado deportar al actor canadiense y autoproclamado gurú del bienestar Jeffrey Douglas Craigen, de 34 años, luego de que apareciera un video viral que lo mostraba bailando desnudo en una montaña sagrada. La provincia de mayoría hindú ha expulsado a decenas de extranjeros en los últimos años por faltar el respeto a los lugares sagrados o burlar las restricciones de la COVID-19.

FUENTE : Ni Komang Erviani (El Correo de Yakarta)

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.