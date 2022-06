Gerardo Morales acusó a Macri de conspirar contra Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta

A pesar de que suele afirmar que es importante mantener la unidad en Juntos por el Cambio, este lunes el gobernador de Jujuy Gerardo Morales redobló las críticas contra el expresidente Mauricio Macri. Ayer lo había cruzado en las redes por sugerir que el gobierno de Hipólito Yrigoyen fue populista y ahora lo acusó de atentar contra las aspiraciones de otros referentes del PRO como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“Mauricio debiera ocupar un rol más lateral, ha sido presidente, puede aportar de mejor forma a Juntos por el Cambio. Las actitudes que él genera buscando centralidad para ser candidato entorpecen, por ejemplo, las expectativas o la carrera política de algunos emergentes del mismo PRO, como Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta”, manifestó en radio Metro.

“Es una actitud de Mauricio que debiera rever, de bastante irresponsabilidad y que denota algún egoísmo que debiera analizar”, disparó el presidente de la UCR y dio a entender que Mauricio Macri solo piensa en Mauricio Macri.

“Los emergente de la renovación en el PRO son Horacio y Patricia, y lo único que hace Macri cuando busca centralidad él es obstaculizar el crecimiento de los dos. Tiene una actitud irresponsable, debería pararse en otro lugar”, señaló el radical que al mismo tiempo también ambiciona con pelear por la presidencia.

Justamente, como presidente de la UCR y contendiente por la presidencia Morales salió al cruce del expresidente por sus críticas a uno de los referentes históricos del partido. “No me queda otra conclusión que ver en Mauricio una actitud de ataque injustificado hacia el radicalismo, que tiene que parar. Porque la grieta no sirve y tampoco sirve buscar una grieta en Juntos por el Cambio, que tiene que estar más unido que nunca”, esgrimió.

“No sé por qué de vez en cuando se le salta la chaveta a Mauricio en contra del radicalismo”, adhirió y aclaró que Yrigoyen no tiene punto de contacto con el populismo. “El concepto de populismo se usa para descalificar, es una descalificación y un agravio que no puedo dejar pasar. El populismo refiere a la forma de gobernar irresponsable, buscando votos sin importar las consecuencias de decisiones no medidas. Esa no fue la característica de Yrigoyen, que fue un estadista”, disparó.

Por último, evitó referirse a las críticas que recibió ayer por parte del "ala dura" del PRO que no tomaron de la mejor manera la forma en la que Morales se refirió a Mauricio Macri en las redes. “A los que se dicen halcones, que son bastante necios, nada. Hay que buscar construir un programa de gobierno, lo venimos haciendo bien en la mesa de Juntos por el Cambio”, sentenció.

Fuente:https://www.mdzol.com/politica/2022/6/6/gerardo-morales-acuso-macri-de-conspirar-contra-patricia-bullrich-rodriguez-larreta-249113.html

