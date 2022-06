Gerardo Morales cruzó a Alberto Fernández tras su visita a Milagro Sala: “Es una falta de respeto a Jujuy y profundiza la grieta”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , cruzó al presidente Alberto Fernández tras su visita a Milagro Sala en la clínica Los Lapachos , donde la dirigente condenada por causas de corrupción está internada luego de sufrir una trombosis en su pierna.

La primera réplica de Morales llegó tras la inauguración de la Escuela Secundaria N°48 en el barrio Alto Comedero, uno de los más identificados con la Tupac, organización social fundada por Milagro Sala. Luego, publicó una carta abierta en las redes sociales.

"En mi convicción humanística le deseo que recupere su salud la señora Milagro Sala, que ha sido visitada por el Presidente, pero para seguir su condena en una cárcel común", sentenció en el acto.

Morales expresó que le "preocupa" y le "duele" que Fernández haya ido a Jujuy a saludar a Sala, pero no para participar de una visita oficial junto a él. Y lo chicaneó diciéndole que lo estuvo esperando en su despacho.

"Le pido al Presidente que no gobierne para una facción, que gobierne para todo el pueblo argentino", agregó Morales, quien aseguró que "no hay otro camino que el diálogo".

"Lamento lo que ha pasado hoy porque contibuye a profundizar la grieta", añadió. Y más se lamentó porque, según apreció, lo invitó más de una vez a visitar la provincia para que hablen "de proyectos, del litio", entre otras cosas, pero que se lo ha negado "muchas veces".

También remarcó que "siempre el pueblo de Jujuy va a esperar con los brazos abiertos" al Presidente "porque hay que superar estas situaciones", aunque remarcó que fueron ellos los que saben y vivieron allí "la violencia de cómo casi queman el salón de la bandera y la bandera de la libertad civil y cómo ha muerto gente y cómo violentaron los derechos humanos de las personas", en referencia a lo que se le atribuye a Milagro Sala en la provincia.

Pero además apuntó sobre la polémica por los planes sociales en el país y dejó un mensaje "para aquellos que se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a traves de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas".

"Hay que garantizar la protesta pacifica, pero lo que no se puede permitir en Argentina son los cortes de ruta y la violencia y cómo esclavizan a las personas que no tienen otra posibilidad que acceder a un plan social, ahora quieren cambiar de gerentes, que seamos los gobernadores e intendentes y el desafío no está allí sino en garantizarle derechos a las personas", siguió.

Por último, le reiteró el pedido al Presidente para que "no gobierne para una facción sino para todo el pueblo argentino y que tenga la tolerancia" de ir a Jujuy "a una provincia que gobierna alguien que piensa diferente".



"Es una falta de respeto, no ya a un gobernador sino a la provincia de Jujuy por parte del Presidente de la Nacion, espero que reflexione y nos visite", cerró.

Luego, a través de una carta en las redes sociales, amplió sus críticas el Presidente. "Me sorprende que con la situación del país al borde del abismo: con una inflación descontrolada, con falta de energía y combustible, con desabastecimiento en algunos insumos y bienes para la producción, con medidas restrictivas que ahogan nuestra economía, entre otros graves problemas del país, usted se tome el tiempo de venir a la Provincia de Jujuy a visitar a Milagro Sala", enfatizó.

"Pero lo que más me preocupa es que usted siga haciendo oídos sordos ante el desesperado pedido de cientos de víctimas que sufrieron las más aberrantes violaciones de Derechos Humanos durante el reinado de violencia y corrupción que ejerció Milagro Sala durante más de 10 años de gobierno paralelo", agregó.

Fernández decidió esta mañana cancelar su agenda de trabajo en Casa Rosada para hacer un viaje relámpago a Jujuy acompañado por sus colaboradores más estrechos y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

"Le pido a los tribunales jujeños y a la Corte que empiece a enmendar las barrabasadas que se hicieron", sentenció Fernández tras la vista, en una conferencia de prensa improvisada en la clínica, donde hubo una manifestación a favor de Sala pero también otra, de víctimas de la fundadora de la Tupac Amaru, repudiando la visita presidencial.

En ese marco, el Presidente afirmó que "prolongar detenciones preventivas es una forma de violar derechos humanos" y puntualizó: "Vine a verla preocupado por su salud, lo que le pasa a Milagro no es un invento".

"La situación es muy grave porque Milagro Sala lleva 7 años presa y su salud se ha deteriorado mucho" y concluyó: "La verdad que no me deja tranquilo la situación y lo que quise es acompañarla, dar testimonio de mi compromiso. Los Derechos Humanos son la base de un Estado de derecho".

La carta completa de Gerardo Morales a Alberto Fernández

Señor presidente de la Nacion Dr. Alberto Fernández.

Me sorprende que con la situación del país al borde del abismo: con una inflación descontrolada, con falta de energía y combustible, con desabastecimiento en algunos insumos y bienes para la producción, con medidas restrictivas que ahogan nuestra economía, entre otros graves problemas del país, usted se tome el tiempo de venir a la Provincia de Jujuy a visitar a Milagro Sala, ¿Cuáles son sus prioridades Sr. Presidente?

Lo invité decenas de veces a visitar Jujuy para compartir proyectos de nuestro pueblo, que es también su pueblo y siempre se negó a hacerlo.

¿Por qué no visita al pueblo de Jujuy?

Hubiera sido una oportunidad para que conozca los grandes proyectos en marcha que están transformando Jujuy y que pueden transformar el país. En ese sentido, le hablo de la producción de litio, de baterías de litio, de electromovilidad, de la energía solar en particular, de la planta de Cauchari y su ampliación, del cannabis medicinal, del crecimiento del Turismo, entre otros tantos proyectos que sí son prioritarios.

Mientras usted realizaba su visita yo estaba yendo a Inaugurar una de las 258 escuelas que comenzamos a construir con un gran esfuerzo de la Provincia en un barrio emblemático de la ciudad capital como es Alto Comedero.

Hubiera sido una buena oportunidad para que juntos, más allá de nuestras diferencias, superemos la grieta que tanto mal nos hace como país.

Pero lo que más me preocupa es que usted siga haciendo oídos sordos ante el desesperado pedido de cientos de víctimas que sufrieron las más aberrantes violaciones de Derechos Humanos durante el reinado de violencia y corrupción que ejerció Milagro Sala durante más de 10 años de gobierno paralelo. Esa violencia produjo muertes, agresiones, usurpaciones y sometimiento hacia los más pobres.

Como la muerte de Pato Condori en Humahuaca durante una usurpación liderada por organizaciones que ella manejaba. Como la brutal golpiza que le dio junto a su patota al militante social Luca Arias en una emboscada que le hicieron con ayuda de un ministro provincial en su despacho público.

Como los violentos desalojos a cientos de familias que eran sacadas de sus casas por la madrugada por no ir a marchas o no compartir sus órdenes.

Como el desvío y el robo de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de más de 2.000 viviendas cobradas y no construidas, por un monto de 16.000 millones de pesos.

¿Le parecen a usted que son pocas o irrelevantes las razones por las que la justicia la ha condenado?

Reafirmo mi convicción humanista y mis deseos de pronta recuperación para que la señora Milagro Sala siga cumpliendo sus condenas en una cárcel común.

Lamento nuevamente que su actitud me obligue a dirigirme a usted, que ejerce la máxima responsabilidad en estos términos.

Sr. Presidente, Milagro Sala es una delincuente condenada por corrupción y por haber esclavizado a los pobres con violencia. Le pido que gobierne para todo el Pueblo Argentino y no solo para una facción.

Con todo respeto.

GERARDO MORALES

