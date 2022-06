Luciana Salazar estaría viviendo un romance con Julián Álvarez, figura de River y la Selecci

Pobre Nico González. Primero lo vincularon con la modelo Jimena Campisi y ella terminó blanqueando su romance con el intendente Cristian Cardozo. Después dijeron que era el futbolista que había conquistado a Luciana Salazar, pero ahora surgió otro nombre como nuevo compañero afectivo de Luli Pop. Un nombre mucho más explosivo, popular y cautivante: la "rubia de oro" está empezando una relación con Julián Alvarez. ¡Plop!





Hace unos 10 días, Marcelo Polino "deschavó" una situación que sacudió dos ambientes que cada tanto unen sus caminos, el de la farándula y el del fútbol. Según lo que contó en su programa sabatino de Radio Mitre, revisando el celular de su amiga encontró "mensajes" calientes y fuertes que se cruzó con un hombre al que identificó como "nuevo novio" y del que sólo dio un fuerte dato: "es una estrella del seleccionado nacional".





De inmediato, la maquinaria periodística se puso en marcha y trató de averiguar por todos los medios de quién se trataba el as del balompié que había deslumbrado al esquivo corazón de una de las muchachas más deseadas del país. Por supuesto que ella hizo lo mismo de siempre: jugó al misterio y respondió con evasivas a todas las preguntas.





A medida que pasaban las horas iban creciendo tanto la incertidumbre como la expectativa por conocer quién era el integrante de la "Scaloneta" que estaba disfrutando de ardientes jornadas de pasión en compañía de Luciana. El primer veredicto lo dieron en Socios del Espectáculo. Según lo que contaron, se trataba de Nico González.





Pero fue en el mismo ciclo, que conducen Adrián Pallares y el recientemente separado Rodrigo Lussich, que rectificaron la info y aportaron un nombre muchísimo más "pesado" y conocido. De acuerdo a la info que maneja Paula Varela, el flamante compañero de aventuras de Luciana "es Julián Alvarez, el goleador de River y la selección. Nosotros en un primer momento mencionamos a Nico González, pero profundizamos en la investigación y el nombre no es ese. Está empezando a salir con Julián. Ya lo vieron varias veces en su departamento, le regala bombones, le dedicó 2 goles en un partido, es un amor".











Delantero dúctil, hábil y gran definidor, Julián Alvarez no es para nada un nombre más. Se trata de la ultima gran aparición del fútbol argentino. En poco tiempo y a fuerza de una catarata de goles y de actuaciones sobresalientes no sólo se volvió titular indiscutido en River, sino que pasó a ser habitualmente convocado por Javier Scaloni para el seleccionado nacional y en breve se convertirá en juagdor del poderosísimo Manchester City de Inglaterra, que pagó por su fichaje cerca de 25 millones de dólares. ¡Its Okay, Luli Pop!





