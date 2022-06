Murió el cantante El Noba, a los 25 años

El Noba, nombre con el que se conoce al trapero Lautaro Coronel, murió este viernes al mediodía luego de casi dos semanas de internación, tras el grave accidente que sufrió con su moto el 24 de mayo pasado. El músico había sido embestido por un auto mientras conducía en la localidad bonaerense de Florencio Varela, de la que era oriundo.

“Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado en la Unidad de terapia intensiva de adultos de nuestro hospital. Acompañamos a la familia en estos momentos”, aseguró el comunicado médico. Tras la confirmación de la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza.

El joven, de 25 años, había sido inicialmente trasladado al Hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela y luego derivado al Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner, donde diariamente se comunicaban los partes médicos sobre su estado de salud. A esa institución había ingresado con politraumatismo y con un traumatismo de cráneo grave, secundario a accidente en vía pública”. Durante varios días permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital, mecánicamente ventilado “bajo el efecto de drogas sedoanalgésicas”.En los partes de los primeros días no se veían mejoras: “Requiere apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras, recibe medidas convencionales de monitoreo y soporte acorde a su condición y su estado es crítico y su pronóstico reservado”.

La misma noche del día que se accidentó, sus familiares escribieron sobre su situación en redes sociales: “Lauti sufrió un accidente. En este momento está delicado pero va a estar bien. Hagamos fuerza entre todos y pidan por él. Vamos a salir adelante, como siempre ”.

Algunos testigos que habrían presenciado el accidente indicaron que el músico de RKT circulaba por las calles Luis Brayle y Solís, a unas diez cuadras del “Cruce de Varela”, cuando tras hacer algunas maniobras fue embestido por un Peugeot 308 de color blanco. La noticia se viralizó en redes y vecinos de la zona que lo reconocieron lo grabaron con sus celulares. En las filmaciones se pudo ver la moto volcada en un extremo y al cantante inconsciente sobre el asfalto, en el otro. Casi una semana después comenzó a circular un video de una cámara de seguridad del municipio, en el que se veía con más detalle el accidente.

El conductor del Peugeot blanco que se ve en el video fue quien llamó a la ambulancia que luego trasladó a El Noba al hospital Mi Pueblo. A partir de ese momento, la UFI Nº7, a cargo de Roxana Giménez, tomó el caso e inició las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

L-Gante envió un mensaje de apoyo al artista

El Noba fue descrito en más de una ocasión como un tipo de barrio que pasó por varios oficios, fue delivery y albañil, hasta que comenzó a hacer pie en el mundo de la música con la Cumbia 420 de L-Gante, quien le dedicó un mensaje de apoyo a través de las redes, y el mundo RKT. Con le paso de los días L-Gante también fue a visitarlo al Hospital.

Con temas como “Tamo chelo”, “Yendo no, llegando”, “Salimo de caravana”, “Mecha” y “Allá”, comenzó a hacerse conocido. Su muletilla, que nunca falta en las canciones fue: “Y de Florencio Varela, es El Noba y te re suena”.

Sus familiares se mantuvieron en estado de vigilia desde la misma tarde que fueron informados del accidente. “Le dije que se ponga el casco y no volvió”, contó su madre, Vanesa, sobre la última charla que tuvieron. También dijo que no culpaba al conductor del auto. “Fue una negligencia de mi hijo, yo nunca dije lo contrario -aseguró-. Le dijimos al hombre que tuvo el accidente que estamos a disposición para lo que sea. Fue un accidente junto con la negligencia de mi hijo, pero no culpamos a nadie”.

También contó que habían creado el Nobamovil, un motorhome que usaba para quedarse a dormir en los momentos que no estaba en el hospital junto a su hijo. “ Mi hijo es auténtico, es real, es humilde. Acá ha venido gente a decirme cómo la ayudaba. Se me infla el pecho del orgullo. Me dicen: ‘A veces se queda sin zapatillas, se las piden y se las da’. Él se daba cuenta quién realmente necesitaba y quién no. (...) Siempre fue muy histriónico y hacía videos en YouTube. Con el padre le decíamos que tenía que estudiar, pero siempre le compraba lo que quería: una camarita para la compu, unos auriculares. Él nos decía: ‘Yo voy a triunfar y ustedes no van a trabajar más’ ”.

Un día antes del accidente, El Noba posteó a sus seguidores de Instagram la noticia de su nueva adquisición, un terreno para construir una casa. “Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida. Gracias por escucharme. Gracias por bancarme”, había escrito. Más allá de que fueron varias las canciones que comenzaron a sonar, “Tamos chelo”, fue la que más había trascendido de su brevísima y meteórica carrera. La música era el pasaporte a sus sueños, los cercanos y los más lejanos.

