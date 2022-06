Topa habló por primera vez de su familia inclusiva con dos papás: "Tenía miedo a perder el trabajo"

El animador infantil contó que con su pareja subrogaron un vientre en Estados Unidos para convertirse en padres de Mitai.

Diego Topa habló por primera vez de su familia inclusiva, su pareja y cómo cambió su vida a partir de la llegada de su hija juntos, Mitai.

El animador infantil, que nunca antes había hablado de su relación, contó que con su pareja subrogaron un vientre en Estados Unidos para convertirse en padres de la nena.

En este contexto, explicó por qué se tomó su tiempo en hablar a fondo sobre su relación y dinámica familiar.

"No es que no me atrevía a decirlo, uno viene con las generaciones de no poder contarlo, de mantener todo eso en la privacidad, del miedo a perder el trabajo", expresó en diálogo con Agarrate Catalina.

TOPA HABLÓ DE SU HIJA MITAI Y SU FAMILIA INCLUSIVA

"También trabajaba en Disney y no podía decirlo. Pero hoy las cosas cambiaron tanto que para mí es un orgullo ahora mostrar mi familia y Mitai es muy feliz con sus dos papás", aseguró el animador infantil.

"HOY LAS COSAS CAMBIARON TANTO QUE PARA MÍ ES UN ORGULLO AHORA MOSTRAR MI FAMILIA Y MITAI ES MUY FELIZ CON SUS DOS PAPÁS".

Y se despidió contando que percibe que dentro de poco deberá comenzar a mostrar el rostro de su hija en redes. ¿El motivo? Ella no tendría problema.

"Trato de preservarla, pero creo que en cualquier momento me pide mostrarse porque está terrible", cerró, divertido.





Fuente:https://www.ciudad.com.ar/espectaculos/topa-hablo-primera-vez-familia-inclusiva-dos-papas-tenia-miedo-perder-trabajo_198472

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.