EN LA LEGISLATURA ACUSAN A MARCELO NASIF DE ABUSO Y VIOLENCIA

Una comisión de mujeres autoconvocadas se hizo presente en la Legislatura para expresarse en el contexto del dictamen de la justicia que sobreseyó a Marcelo Nasif en los cargos de abuso y violencia.

Al respecto Claudia Navarro, acompañada por Magalí Maidana, expresó “queremos que se sepa la verdad, y que todos los legisladores tomen una mejor decisión escuchándonos a nosotras sabiendo cual es nuestra verdad y que le den un claro y feliz final a esto para que no le vuelva a suceder a ninguna otra compañera que empieza a militar en algún partido político y que se tengan que topar con esto”.

Recordemos que el diputado Marcelo Nasif fue acusado de violencia de género y abuso sexual en perjuicio de Magalí Maidana, hecho ocurrido en el 2021; y de Claudia Navarro por un hecho similar sucedido en 2010.

Navarro mostró su pesar por el dictamen de la justicia de sobreseer a Nasif “en el caso de Magalí esperábamos que la justicia dictamine otra cosa”, agregó que fue tomado “como falta de mérito, libre de toda culpa y no es así”, señaló que “como es una figura política debe tener quien lo cubra, y lamentablemente como siempre digo: no creo en la justicia del hombre, creo en la justicia de Dios, y sé que Dios me va a hacer justicia”. Expresó su esperanza “de que esto se resuelva de la mejor manera”.

Recordó que después de lo que le pasó en el 2010 “me hice más fuerte, y pido que las compañeras que hayan sufrido lo mismo que no se callen, que denuncien, que digan toda la verdad”.

En referencia a los hechos denunciados por Magalí Maidana dijo “yo le creo, porque yo lo viví”. Recordó que “en ese año busqué ayuda por todos lados, pero no obtuve respuesta de nadie”, finalizó.

