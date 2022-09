LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE JUJUY GESTIONÓ LA PARTICIPACION DEL CIDEF EN CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEY EN MISIONES

Con el propósito de apostar y apoyar a los deportistas jujeños, el Gobierno de la Provincia a través de la Compañía de Seguros de Jujuy coordinó acciones para que el plantel y profesores del Centro Integral de Desarrollo Físico (CIDEF) puedan participar del Torneo Nacional de Vóley “Creciendo Juntos” en la Provincia de Misiones.

La delegación jujeña participará en la categoría sub 14 en ambos sexos en esa disciplina, y muchos de los chicos por primera vez por primera vez viajan a otra provincia gracias a la gestión de la Compañía de Seguros ante el Gobernador de la Provincia, que propicia la participación de deportistas de Jujuy en certámenes nacionales.

Al respecto, el profesor a cargo de la delegación jujeña, Luis Mendieta explicó que los chicos se vienen preparando desde hace tiempo, y a medida que se acercaban los días crecía la ansiedad, agradeciendo el apoyo de la Compañía de Seguros de Jujuy y el Gobierno provincial, ya que para muchos padres hubiera sido imposible costear los gastos del viaje.

Mencionó que las expectativas son dispares, ya que el CIDEF cuenta con un equipo competitivo en sub 14, un sub 12 que van a hacer experiencia en ese tipo de competencias y un sub 18 que van a pelear el torneo.

A su turno, el Vocal II del ISJ, Carlos Grosso destacó que representa un honor para la Compañía de Seguros poder apostar y apoyar a los deportistas de Jujuy, y ese tipo de instituciones que trabajan por el bien de los chicos, sobre todo porque representará una experiencia nueva para muchos chicos y los resultados son circunstanciales.

Sostuvo que resulta fundamental que nuestros chicos puedan integrarse a la actividad deportiva, de la mano de un profesor (Mendieta) que viene trabajando desde hace mucho tiempo para el crecimiento de esa disciplina, con excelentes resultados en otras instituciones.

Finalmente, el Gerente de la Compañía de Seguros de Jujuy, Juan Pablo Román Carniellis recalcó que esa entidad busca estar constantemente cerca de la gente, apostando al deporte y sobre todo permitiendo que los chicos de Jujuy puedan interactuar con sus pares de otras provincias, y dejen bien representado a la provincia.

Pondero que ese tipo de acciones forma parte de la Responsabilidad Social Empresarial que lleva adelante la institución, concluyó.





