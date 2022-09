PARA EL INTENDENTE LA REFORMA BRINDARÁ MAYOR AUTONOMÍA MUNICIPAL

El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, participó junto a otros jefes comunales, de la reunión convocada por la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, para referirse sobre la reforma parcial de la Constitución Provincial lanzada por el gobernador Gerardo Morales, tras la cual respaldo la iniciativa, afirmando que “brindará mayor autonomía municipal, posibilitará contar con un viceintendente y más coparticipación para los municipios”.

22 septiembre, 2022En la Casa de Piedra, el intendente Jorge dijo a la prensa que “es una oportunidad tal vez esperada por muchos tiempo, el gobernador Morales ha tomado una decisión valiente; creo que colmada de propósitos de constituir, de alguna manera, una posibilidad distinta de consolidar un proyecto de provincia que tenga algunos contenidos como “la paz social”, la tolerancia, incorporar nuevos derechos que son necesarios, poner en vigencia cuestiones que tienen que ver correcciones estructurales de la Constitución que nos rige actualmente, que han quedado fuera de contexto como el Banco Provincia u otros institutos como el IPPS”.

“Tiene también-siguió-, un alto contenido de vocaciones democráticas para establecer los derechos de la mujer, de los niños/as, todas cuestiones que creo que no por ser este el momento; Yo en lo personal, hablando por mi mismo y haciéndome cargo de lo que digo, siempre he sido una persona que he considerado que había que hacer modificaciones en la Constitución”.

Asimismo, consideró que, “esta reunión a la que nos convocó la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, es para que se escuchen las voces de los intendentes y de los comisionados municipales, para evitar cuestiones que no deben reeditarse en la Provincia; con el aprendizaje de 40 años de democracia, donde se han dado todos tipos de problemas institucionales, por ejemplo con la determinación de las autoridades en la Comisiones Municipales y todo tipo de movimientos que han significado un perjuicio grande para la gente”.

Al referirse, al alcance de la reforma parcial de la Constitución a los municipios, el intendente Jorge dijo que “en los capítulos municipales, incorporará temas que lo vengo defendiendo toda la vida, como la posibilidad que se pueda elegir un viceintendente o el tema que tiene que ver con la coparticipación; algunos temas que nunca se llegaron a cumplir como la coparticipación del impuesto inmobiliario, algunas cosas que tiene que ver en tener más autonomía y que cada institución Provincia o Municipio tengan que abocarse a sus temas, para evitar que muchos funcionarios que trabajan en los ministerios, tengan que abocarse también a solucionarlos problemas de los municipios”.