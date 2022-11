LISANDRO AGUIAR: “AGUSTINA APAZA ES UN EJEMPLO PARA TODAS LAS MUJERES”

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, resaltó la importancia del reconocimiento entregado a la ciclista Agustina Apaza, destacando que “es un claro ejemplo para todas las mujeres de como una mujer profesional, exitosa que trabaja día a día por su sueño, que entrena cotidianamente, triunfa a nivel deportivo internacionalmente y cumple acabadamente en el municipio capitalino”.

Asimismo, el edil radical añadió que “es un gusto recibir a Agustina Apaza declarándola Ciudadana Distinguida de nuestra ciudad por la tarea deportiva tan importante que realiza, haciendo quedar muy bien a Jujuy a nivel internacional. Los que tenemos el placer de conocerla, destacamos su tarea profesional siendo funcionaria del equipo del intendente municipal como Secretaria de Hacienda, y por su calidad humana. Ha sido un gusto y un honor poder entregar esta minuta de declaración”.

Por último, Lisandro Aguiar remarcó que “es un gusto trabajar con ella, muestra permanentemente su profesionalismo y dedicación, su voluntad de soñar con una ciudad cada día mejor”.

La ciclista profesional Agustina Apaza fue declarada mediante la Ordenanza N° 99/2022 como “Ciudadana Distinguida de la ciudad de San Salvador de Jujuy”, en un emotivo acto concretado en la sala de sesiones de la institución parlamentaria, con la presencia del Intendente Raúl Jorge y los concejales Leandro Giubergia, Patricia Moya, María Galán, Melisa Silva, Mario Lobo, José Rodríguez Bárcena y Roberto Brizuela, además del presidente de la institución, Lisandro Aguiar.

Durante el acto se proyectó una pieza audiovisual y se entregaron los dispositivos legales que la declaran como Ciudadana Distinguida, como así también la declaración de Interés Municipal por la Medalla de Plata obtenida en los últimos Juegos Suramericanos 2022 (Odesur) en la ciudad de Asunción - Paraguay, siendo la primera integrante de la delegación argentina en obtener una medalla en los mencionados juegos.

Al respecto, la deportista y funcionaria municipal, Agustina Apaza, expresó: “Estoy muy agradecida al concejo y a cada uno de los ediles por la iniciativa, al intendente Raúl Jorge por estar presente. Estoy más que nada emocionada, porque este reconocimiento va muchísimo más allá de lo que esperaba”.

“A veces no es simple- continuó la ciclista jujeña-, este es el resultado de toda una trayectoria, estoy más que contenta y feliz de poder sumar un granito de arena para que el deporte tome mayor importancia, sobre todo el federado y el deporte individual que a veces no se visibiliza, no se conoce todo el esfuerzo que uno hace por detrás de cada logro”.

Finalmente, Agustina Apaza agregó “esto suma para que en un futuro los deportistas vayan ganando un lugar, una importancia en la política de Estado”, finalizó.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.