Emergencias monitorea la actividad del Volcán Láscar

La Dirección General de Emergencias trabaja para definir un protocolo de actuación ante una posible erupción del Volcán Lascar en Chile, que podría repercutir en caídas de ceniza en localidades de la Puna, que están a tan solo 80 kilómetros.

Volcan Làscar

FEBRERO DE 2023

En pos de anticiparse ante una eventual erupción volcánica, diversas áreas de Seguridad trabajan para confeccionar un plan de contingencia para definir acciones de prevención y seguridad ciudadana. En tal sentido, el Director de Emergencia, Jorge Torrico, explicó que existen localidades de la Puna cerca del Paso de Jama en frontera con Chile tenemos el Volcár Lascar a 80 Km y que se encuentra activo, donde los chilenos lo están testeando permanente todo los días".

Continuando, el titular de Emergencias informó que "Nación hizo un convenio con Chile, y nos pasa los partes y tipos de alertas que se presentan, no obstante a ello utilizamos un app de Google para realizar un seguimiento desde diciembre. Además se armaron grupos de WhatsApp con las autoridades de Catua y Susques, donde se dan instrucciones de cómo actuar en caso de que haya una erupción volcánica a gran escala".

Asimismo, Torrico detalló que "en estos caso no va a llegar piedra o lava, sino que va a llegar ceniza, pero hay grande probabilidades de que no sea así por la época estival que tenemos, donde los vientos corren para el lado de Chile. Debemos trabajar en la información y prevención con la gente en cuanto a la presencia de ceniza porque es muy nociva para la salud, principalmente para los ojos y pulmones. Entonces se recomienda usar barbijo, no hay que salir del hogar, los lugares donde hay agua para ir cubriendo, y resguardar los animales".

Finalmente, aseveró que "desde áreas del Gobierno nos estamos preparando, pero hay que ver cuál es la magnitud que nadie puede predecir y no hay que perder de vista que estamos en una zona sísmica de Riesgo 2 y 3, si hay un evento de esas características uno tiene que saber qué es lo que va a hacer y armar los planes correctos para responder en tiempo y forma".

