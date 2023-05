Sin anunciar la fórmula presidencial del Frente de Todos para las próximas elecciones, Cristina Kirchner dio un discurso en Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en el que trazó los principales ejes del programa que debe tener el próximo gobierno peronista.



"Dejó de llover, milagro de Dios", dijo la vicepresidenta al iniciar su discurso con una gran sonrisa. En referencia a su difunto esposo, Cristina fue contundente: "No duden que sigue viviendo en el corazón del pueblo".





Fue allí cuando comenzó a relatar todo lo sucedido desde mediados de 2003, cuando el fundador del kirchnerismo ocupó el asiento presidencial de Casa Rosada y comenzó con una serie de cambios que fueron de beneficio para los ciudadanos argentinos.





Tras asegurar que "algunos quieren un estado pequeño que no moleste" armando "una confusión" de forma "premeditada", la referente del Frente de Todos apuntó contra la deuda externa que gobiernos anteriores contrajeron -previo a la gestión de Néstor Kirchner- y que luego volvió a pactar el expresidente Mauricio Macri: "Cuando él (Néstor Kirchner) llegó el estado era así de chiquito pero la deuda externa era así de grande, en aquel Estado YPF había sido privatizado al igual que Aerolíneas Argentinas. Tampoco estaba el Correo que también había sido privatizado, igual que la Anses, porque cuando él llegó en Argentina se jubilaban unos pocos. En el año 2009 recuperamos la administración de las AFJP, a ese momento el 60% de los jubilados eran abonados del Estado nacional", sostuvo.





"Anoten, genios de la economía, se las garpamos nosotros la deuda de ustedes, nosotros, los kukas", sentenció la funcionaria.









En relación a la gestión de Alberto Fernández , la exprimera mandataria señaló que "a pesar de los errores, equivocaciones o diferencias, este Gobierno es infinitamente mejor del que hubiera sido otro de Mauricio Macri ", en medio de la llamativa ausencia del jefe de Estado.

Con la presencia de su hijo, Máximo Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo ’Wado’ de Pedro y el ministro de Economía, Sergio Massa, la expresidenta finalizó su discurso agradeciendo a todos los presentes, a Dios y a la Virgen.





El segundo eje giró en torno una mejor utilización de los recursos naturales de la Argentina y una nueva articulación entre lo público y lo privado. "Tenemos recursos estratégicos extraordinarios. Gracias a los kukas también recuperamos Vaca Muerta. Tenemos Litio y otros materiales raros, debemos tener mirada estratégica", señaló





"Necesitamos poder articular algo distinto, no podemos seguir atados a una economía primarizada y a los precios internacionales , a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos articular lo público y privado, una alianza para agregar valor e incorporar tecnología", remarcó. "Cuando uno ve las principales economías que surgieron en los últimos 30 años, del lado asiático, lejos está de la doctrina que nos quieren imponer que el mercado todo lo resuelve. Son modelos de acumulación acordados entre el sector público y privado", agregó.





Luego instó por una "renovación del pacto democrático" y pidió "repensar el diseño institucional" para no "seguir con la rémora monárquica" del poder judicial que "no rinde cuentas a nadie", porque eso "no es de democracia".





"Con todos los errores que pueden tener quienes forman parte de un poder ejecutivo y legislativo, la sociedad frente a estos poderes siempre tiene una garantía, la del voto. Porque si no te gustan, tenés en tus manos el voto cada dos o cuatro años. Tenemos que repensar el diseño institucional. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia", afirmó .









Cristina Kirchner: "Aunque me quieran matar, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo"





Ante los cánticos que pedían por su candidatura manifestó que ella estará siempre con el pueblo. "Aunque me quieran matar, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", indicó.





Luego convocó a la "tarea militante" de que "cada uno cuente este entramado de desinformación en cuanto a los verdaderos responsables de la situación que vive Argentina en materia de endeudamiento, falta de dólares y corridas que tantas veces han asolado a Argentina", para que "esta vez la gente pueda decidir con claridad pero sobre todo con información".





"Basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer; hay que romperse lo que hay que romperse", exclamó.





El recuerdo a Néstor Kirchner





La vicepresidenta comenzó su discurso recordando que Néstor Kirchner asumió a la presidencia con poco más del 20% de los votos y en un país sumergido en una profunda crisis que tenía "un Estado chiquito y una deuda grande".

"Ese país que recibió aquel presidente patagónico de apenas 22% de votos, que sigue viviendo en el corazón del pueblo, ese país que recibió venía de una gran crisis en 2001. Es necesario que llevemos a todos los rincones de la patria, en cada escuela, barrio, comercio, calle, que cuando él llegó era así de chiquito el Estado y la deuda era así de grande", indicó la Vicepresidenta.

También recordó que antes de la llegada del Kirchnerismo Aerolíneas Argentinas, YPF, el agua, el Correo y las jubilaciones estaban privatizadas. "Cuando él llegó, en la Argentina se jubilaban unos pocos. Los recursos de los trabajadores habían sido entregados a las famosas AFJP", repasó.

"En ese entonces había apenas una jubilación de 200 pesos para los que habían cumplido todos los años y aportes. Las AFJP se terminaron quedando con los sueldos más altos. En 2009 recuperamos la administración de las AFJP e incluimos a toda la gente había quedado a la intemperie", rememoró.

Luego destacó que el gobierno de Néstor Kirchner logró pagar la deuda del FMI y de esa manera recuperar el control de la economía. "Cuando Néstor llegó al gobierno y recibió la deuda soberana defaulteada más grande de la historia. 150 por ciento del producto bruto, y la reestructuró contra viento y marea. Era la deuda que había sido estatizada en el 82 cuando se iba la dictadura militar más la deuda que se contrajo durante los 90 para sostener la falsa convertibilidad", resumió la vicepresidenta.

"Néstor decidió, junto a Lula, pagar al contado la deuda con el FMI. Es ahí cuando la Argentina y su gobierno votado en las urnas recupera el timón de la economía. Y comienza un proceso de reindustrialización, inclusión, de valor agregado, tecnología, repatriación de científicos e investigadores. De la construcción de una red social de inclusión. Para una sociedad que había sido devastada por la desocupación y la exclusión", expresó.

A continuación señaló que cuando Néstor Kirchner asumió a la presidencia, el producto bruto del país era de 164 mil millones de dólares y cuando ella entregó el gobierno en 2015 el PBI ascendió a 647 mil millones de dólares.

"Pagamos durante 12 años y medio 100 mil millones de dólares que no habíamos contraído nosotros. No fue magia. ¡Y con buenos salarios! No es pecado pagar buenos salarios, al contrario, es de buenos cristianos. Aquel gobierno termina con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, con la mejor jubilación y con la mayor participación de los trabajadores en el PBI, más del 51 por ciento", remarcó.

Wado de Pedro, Sergio Massa y Axel Kiccillof acompañan a Cristina Kirchner en el escenario









En el escenario se encuentran funcionarios como Eduardo "Wado" de Pedro, Sergio Massa, y Grabiel Katopodis, gobernadores como Axel Kicillof, Alicia Kirchner y Ricardo Quintela, legisladores, intendentes y representantes de organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos.

Se estima que medio millón de personas se congregaron para escuchar el discurso en conmemoración del 25 de Mayo y para recordar el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.