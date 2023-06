Se conoció el fuerte motivo de la depresión de Alejandro Sanz

Hace apenas una semana el cantante madrileño Alejandro Sanz alarmó al mundo entero con un preocupante posteo en Twitter donde confesó estar atravesando algunos problemas relacionados con su salud mental. En tanto, ahora aseguran que esta situación podría estar relacionada con una estafa por parte de un amigo en Miami que le habría dejado en bancarrota.



De acuerdo al periodista del programa español Espejo Público (Antena 3), Antonio Belachi , ésta es una información que se conocía en cierto modo desde hace bastante tiempo: “Esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”.



Así, el cantautor español arrastraría una deuda de unos 7,3 millones de dólares en conjunto con otra compañía, de la que no trascendió el nombre. “Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares” , detalló el periodista.







En tanto Nacho Gay , otro integrante del ciclo español, agregó que además Ale Sanz se encontró con un agujero en sus deudas hace algunos años, que venían de la época de su anterior representante.

“Él tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba terminando mal y los tribunales lo condenan a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto”, explicó.



“Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros” , concluyeron desde el ciclo televisivo.







Alejandro Sanz habló sobre su estado de salud tras su alarmante mensaje: "Encerrarme no es buena idea"

Alejandro Sanz generó gran preocupación en la redes sociales el 26 de mayo tras viralizarse un angustiante mensaje en su cuenta de Twitter confesando no estar pasando por un buen momento anímico.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", precisó el artista español de 54 años.



Y agregó: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".







Ante la repercusión que tuvo en sus fans y los medios su alarmante mensaje, el famoso intérprete se volcó a su cuenta de Twitter para aclarar cómo se siente tras contar lo que le pasaba y admitió que no quiere suspender la gira de shows que tenía programada.



"Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", indicó Alejandro Sanz.







Y dejó en claro: "No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino".

