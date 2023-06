Secuestro y amenazas. Fuerte revés judicial para L-Gante, el magistrado rechazó el pedido de excarcelación

“A ella también la hizo subir [a la camioneta], pero no le apuntó con el arma. Me decía que libere a su gente porque me mataba. Yo le decía que no podía hacer nada, pero él me pedía que llame a alguien. En un momento llamó a alguien y dijo ´vayan para la quinta que llevo un paquete que hay que hacer boleta’, en referencia a mí. Seguía diciéndonos que liberemos a la gente, que si no me mataba y después iba a ir a buscar a mi familia. Llamaba a su gente diciendo que iba para la quinta, que tenía que hacer cagar a un gil” , declaró el denunciante.