Con cruces y chicanas, los candidatos a jefe de gobierno en CABA debatieron sus propuestas

El miércoles por la noche se llevó a cabo el debate entre los candidatos a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde -al igual que en el debate de vicepresidentes de la semana pasada- Leandro Santoro (UP), Jorge Macri (JxC), Ramiro Marra (LLA) y Vanina Biasi (FIT-U) se sacaron chispas y no se guardaron nada cuando se vieron cara a cara.

Uno de los principales cruces a lo largo de toda la noche fue entre el candidato libertario, Ramiro Marra, y la candidata de izquierda, Vanina Biasi. Uno de los encontronazos más fuertes fue durante la sección de preguntas y respuestas en el eje de infraestructura, gestión urbana y código urbanístico del debate transmitido por el Canal de la Ciudad.

Allí luego de escuchar las propuestas de Biasi, Marra despotricó: “Me quedé indignado por lo que dijo acá la candidata de la izquierda, que son la gente que vive de los pobres y abusa de los chicos”, indicó antes de profundizar en sus dichos y ser interrumpido por su adversaria. “Pasé por el Ministerio de Trabajo y vi un piquete. Había una mujer dándole de mamar ahí en la calle”.

Biasi lo cortó en seco y le recriminó: “¿A vos qué carajo te importa lo que hace la gente en la calle? ”. Marra, en referencia a la interrupción previa que hizo Santoro durante respuesta a una pregunta que lo vinculó con Nicolás Caputo, se quejó ante los moderadores: “¿Otra vez”. Y respondió: “A mi me importa lo que hacés vos que abusas de los pobres”.

“Lo que acabás de hacer es lo que siempre hacés: no respetar las reglas. Las propuestas después las pongo en las redes. Te sacan del eje. Ahora que los tengo acá se los digo de frente: son unos delincuentes”, sentenció Marra al finalizar su minuto de exposición.

En otro tramo, se trenzaron Marra y Santoro cuando el candidato de Unión por la Patria le preguntó si iba a volver a recomendar “comprar acciones de empresas constructoras vinculadas a la familia Macri por la que fue condenado por la Justicia. “¿Realmente querés salir tercero, Leandro? No puedo creer que me hagas esta pregunta”, contestó Marra y sostuvo que esa causa judicial, que la semana pasada recibió la confirmación en segunda instancia por parte de la Cámara Civil, “es una persecución política del kirchnerismo”.

A su vez, en el bloque de educación y salud, Marra fue protagonista nuevamente, y le preguntó a Macri tras su exposición en su derecho a réplica para preguntar acerca del estado de los hospitales porteños. “Los hospitales de la Ciudad están colapsados por gente que viene de la Provincia, gente del terruño de Kicillof que es amigo de Santoro. ¿Tenes alguna solución para eso?”, preguntó Marra a Macri.

“La primera solución que tengo es que gane Grindetti y no Kicillof. La solución es bastante más compleja que poner límites a esta cuestión. No hay soluciones mágicas. Hay gente de la ciudad que estudia por ejemplo en la Provincia”, contestó Macri.

Minutos más tarde, Biasi volvió a cargar contra Marra: “Quiero aclarar lo siguiente. Le gusta insultar a todo el mundo. ¿Sabés lo que es la corrupción? Lo de Chocolate. Vos no dijiste nada. Tu espacio no dijo nada. Estás metido en el asunto. Acusás a todos y a ustedes las listas se las armó el peronismo. Hacete cargo. Me da miedo tu candidato a vicejefe de gobierno. Es una persona que fue expulsada de la Metropolitana, la Federal y estuvo con la dictadura”.

También discutieron Macri y Santoro, cuando el candidato de Pro le preguntó sobre la polémica de la quita del porcentaje de la coparticipación que sufrió la Ciudad en 2020. “Como porteño de ley que sos, Leandro, ¿qué has hecho para recuperar los fondos de la Ciudad que el Gobierno Nacional le robó a la Ciudad en una coparticipación que nos manoteó?”, preguntó Macri.

Santoro hizo uso de su minuto y contestó : “Te agradezco que me reconozcas que soy porteño de ley porque vos hasta hace cinco minutos eras el intendente de Vicente López”. “Me manifesté en contra de la la forma por la cual se sacó la coparticipación cuando no sabia que iba a ser candidato a jefe de Gobierno. Siempre voy a votar a favor de los porteños”, afirmó.













