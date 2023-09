Devolución de IVA: AFIP analiza incluir a billeteras virtuales

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, detalló los alcances y la modalidad que tendrá el programa de devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en las compras de artículos de la canasta básica para trabajadores con salarios de hasta $708.000, jubilados y pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y monotributistas, y no descartó la posibilidad de que se incluyan a las billeteras virtuales como medio de pago.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en las que señaló que, si bien el beneficio abarcará a pagos con tarjetas de débito, no se descarta, una vez lanzado, "ir ampliándolo a otras metodologías, como las billeteras virtuales".

La medida tendrá un tope de devolución de $18.800 y abarcará a trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes actualmente tenían un tope de reintegro de $ 4.056 por mes, 2,3 millones de monotributistas que no perciben otro ingreso y 440.000 empleadas domésticas.

"Esta medida es más que una devolución del IVA porque hay productos como la leche que no están gravadas con ese impuesto u otros que poseen distintas alícuotas, pero en donde igual se va a dar la devolución. Por lo tanto, el impacto va a ser mayor en la canasta básica", afirmó Castagneto en diálogo con Radio 10. También confirmó también que abarcará "a todos los comercios".

También, el titular de la AFIP aclaró que el limite mensual de reintegro es por persona y no por grupo familiar, y que no es acumulable: es decir, si una persona es monotributista y, al mismo tiempo, trabaja en relación de dependencia, tendrá un límite de $18.800.

