L-Gante: revocaron la excarcelación y quedó a un paso de volver a prisión

Este jueves por la tarde, la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal revocó el fallo que dictó la liberación de L-Gante en el marco de la causa iniciada en su contra por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de armas de fuego.

En diálogo con TN Show, Pablo Becerra, abogado de uno de los denunciantes, explicó: “ La Cámara considera que el revalúo de la prueba que hizo el juez de grado no corresponde para nada. La medida de coerción de la manera en la que está dictada no corresponde y la revoca, motivo por el cual tiene que actuar en consecuencia”.

Sobre este punto, el letrado indicó: “Nosotros consideramos desde el particular damnificado que tiene que inmediatamente proceder a la detención de Valenzuela, porque estaba en prisión preventiva”.