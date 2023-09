Migue Granados contó que hubo una actitud de Antonela Roccuzzo que le dio miedo después de la nota con Messi

Tras grabar la nota, Antonela Roccuzzo empezó a seguir a Migue Granados en Instagram. Una actitud que, confesó en tono de broma, le dio miedo. “Anto me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo (me tomo) una Andina... y si hay algo que no tengo es códigos” , afirmó el humorista.