Milei detalló su plan de gobierno: cómo serían el ajuste fiscal y la eliminación del Banco Central

Javier Milei llegó a las 9 en punto al hotel Libertador de la avenida Córdoba. El salón del primer subsuelo ya estaba repleto de más de 100 empresarios del sector petrolero , que habían comenzado a llegar minutos antes de las 8.30. La reunión inicial iba a ser un almuerzo, pero el diputado liberal pidió adelantar el encuentro, ya que debía participar de la sesión en el Congreso para bajar el mínimo no imponible de Ganancias.

“Quiero disculparme porque tengo sesión en la Cámara. Si quieren ya les adelanto que voy a votar que siempre se bajen los impuestos. No me importa ningún cálculo político. Que digan lo que quieran, pero los impuestos hay que bajarlos”, dijo el candidato presidencial, luego de ser presentado por el empresario Alejandro Bulgheroni.El espacio liberal hoy está representado en la Cámara de Diputados por el economista y por su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, una situación que podría ampliarse a 40 diputados, en caso de repetir en octubre la elección de las PASO. El candidato dijo, entre risas, que espera “poder tener un doble festejo” el próximo 22 de octubre, el día de las elecciones y de su cumpleaños.

Bulgheroni, el fundador de Pan American Energy (PAE), lo había acompañado desde la entrada hasta cruzar todo el salón, donde estaba la mesa principal. “ Hoy nos convoca uno de los protagonistas que sin duda ha logrado generar un punto de inflexión . Por eso es tan importante contar con su presencia. Hoy más que nunca sabemos que nadie puede predecir el futuro, pero hay una certeza: es imprescindible escuchar las propuestas de las personas que quieren construirlo. Javier ha logrado la ruptura de la configuración política de los partidos tradicionales, en base al apoyo de un electorado heterogéneo y un novedoso alcance territorial. En nombre del Club del Petróleo de Buenos Aires, le agradecemos mucho su presencia”, dijo Bulgheroni al presentarlo.

Milei llegó acompañado de 10 asesores, entre los que se encontraban Nicolás Posse, Guillermo Ferraro, Eduardo Rodríguez Chirillo –su referente en temas de energía–, Carlos Casares, Luis de Ridder, José Rolandi, Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez, Tomás Jurado y Santiago Oria. El economista hizo una disertación de casi una hora y se retiró en soledad al Congreso, sin tiempo para responder preguntas. Su equipo se quedó para hablar del capítulo energético.

El candidato liberal buscó diferenciarse de las otras fuerzas políticas y dijo que La Libertad Avanza llegó para “patear el tablero”, para “romper con el status quo”. Y agregó: “Venimos a decirles que es falsa la grieta entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Porque al momento de votar en contra de todos ustedes, de los honestos, de meterles la mano en el bolsillo, ahí no tienen diferencia, ahí están siempre de acuerdo. No me creen, miren las votaciones. Hace poco salió a la luz que perdimos el juicio con YPF. ¿Y quién le dio el apoyo al Frente de Todos? 34 diputados radicales, que son parte de Justos por el Cambio. Al momento de avanzar sobre la propiedad, no difieren. De hecho, los propios de Juntos por el Cambio son los responsables de la ley de alquileres y de la ley de góndolas”.

Programa de gobierno

Milei volvió a referirse de las reformas de primera, segunda y tercera generación que dijo que su equipo está diseñando, pero dijo que solo iba a profundizar en las medidas de primer orden. “Me voy a concentrar en las reformas de primera generación, que son las que vamos a tener que enfrentar en caso de ser gobierno a partir del 10 de diciembre”, indicó.

En este sentido, dijo que las reformas de primera generación están basadas sobre cuatro pilares: una reforma del Estado, una modernización del mercado laboral, una apertura de la economía y una reforma monetaria, “que a la postre termine con el Banco Central”.

Respecto a lo que tiene que ver con la reforma del Estado, Milei dijo que lo llamaban “plan motosierra”, y advirtió sobre el déficit actual del Estado: “Considerando déficit financiero y el cuasi fiscal, estamos en niveles similares al que teníamos en el Rodrigazo. También tenemos un desequilibrio monetario que es el doble que el que teníamos en el Rodrigazo, una relación de pasivos remunerados en el Banco Central en términos de base monetaria equivalente a lo que teníamos en el primer trimestre, y además tenemos indicadores sociales peores que los que teníamos en 2021. Es decir, está todo dado para que tengamos la peor crisis en la historia argentina. Esto no es para improvisados”.

Para bajar el gasto, el economista dijo que, en primer lugar, se reducirán la cantidad de misterios a ocho: Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y del Interior.

Sin embargo, indició que el ajuste fuerte se hará sobre la obra pública. En sus palabras, explicó: “Nosotros proponemos que el ajuste esta vez lo pague la política, y eso significa ir a tocar las partidas de donde roba la política. Vamos a impulsar un régimen de iniciativa privada a la chilena, con way out a la peruana e incentivos a la Suiza, de modo tal que el dinero deje de pasar por las porosas manos de los políticos. Cuando hago esta propuesta, los señores de la Cámara Argentina de la Corrupción (sic), que además ensobran periodistas para criticar la propuesta, se enojan”.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) suele responder al respecto: “En países que tienen 60 años de trayectoria, que tienen mercado de capitales para financiarse y usan el esquema de participación público-privada (PPP), solo financian de esa manera el 20% de la infraestructura. El 80% restante lo tiene que hacer el Estado porque son obras que no tienen repago, como los hospitales, escuelas, cárceles y rutas. Esto le pasa al mundo, no es un problema de la Argentina. Acá es mucho peor porque no hay mercado de capitales y el riesgo de poner mucho dinero es fabuloso”.

La “casta”

“La casta no son solamente los políticos ladrones; también son empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los periodistas ensobrados y los profesionales que trabajan para los políticos vendiendo la idea del Estado presente, como los econochantas, los juristas y las encuestadoras”, criticó.

Luego indicó que la reducción del gasto seguirá por el ajuste en las transferencias discrecionales a las provincias. “Las transferencias discrecionales no aparecen en el presupuesto. Ese es el gran truco. El gobierno cuando plantea un presupuesto subestima la inflación, entonces después, como ustedes ejecutan sobre el presupuesto nominal, le aparecen un montón de recursos extras. Y eso discrecionalmente lo asigna el Poder Ejecutivo desde la Jefatura de Gabinete”, dijo.

La duda entre los analistas políticos es si el economista, en caso de ser presidente, podrá presidir de ese recurso que suelen usar los gobiernos para lograr votos en el Congreso, a través de negociaciones con los gobernadores.

“ Ahí ustedes tienen 5% del PBI de ajuste . Para eso, se requiere la voluntad política de bajar el gasto. Requiere la voluntad política de decirle a las provincias que no las van a recibir y que van a tener que poner en caja sus cuentas”, dijo Milei.

Otro parte importante del ajuste pasará por “terminar con los subsidios económicos”, indicó, pero dejó el detalle a su asesor energético. “Habrá ajuste, pero lo va a pagar la política. Con todo esto, recortamos 13% del PBI . Se puede tocar el gasto e ir a un Estado como teníamos previo al kirchnerismo. También tenemos un programa de privatizaciones que nos permitiría ahorrar 1% del PBI. Si la política nos acompaña, nos gustaría terminar con los regímenes de privilegio, que además son otro 1% del PBI. Estamos hablamos de 15% del PBI. Si es un destornillador, es uno bastante grande”, indicó.

Con relación a la reforma laboral, volvió a usar el seguro de desempleo del gremio de la construcción como ejemplo. “El modelo de la Uocra funciona, hay que darle mayor profundidad financiera”, dijo.

Por último en el plano fiscal, dijo que el ajuste permitirá al Estado ser “competitivos fiscalmente y laboralmente, porque bajaríamos la litigiosidad”. Y agregó: ”Eso haría que avancemos a una apertura [de la economía] unilateral. No es trivial la secuencia. Primero bajar el gasto, después bajar los impuestos ”.

Reforma monetaria

El economista volvió a ratificar que propondrá una reforma monetaria que a la postre termine con el Banco Central. “Obviamente que el debate está absolutamente contaminado. Lo primero que uno se encuentra es con una falacia ad populum, cuando preguntan cuántos países del mundo eliminaron el Banco Central. Porque con ese argumento, en el año 1813 hubiéramos continuado con la esclavitud porque todavía hay esclavitud en todos lados. Pregunta para ver cuánto avalan ese tipo de argumentos: ¿alguien dentro de esta sala está a favor de la esclavitud?”, preguntó.

Para eliminar la entidad monetaria, Milei dice que su equipo trabaja en el programa para liquidar la moneda. “Lo más fácil es hacerlo en dólares y no es un problema. Hay que rescatar US$40.000 millones: US$30.000 millones de las Leliq y US$10.000 millones de base monetaria. Para rescatar la base, en los activos del banco está la posición de oro, los Sedesa [seguro de depósitos], DEG [derechos especiales de giro, el dinero del FMI] y la posición con el BIS [Banco de Basilea]. Todo eso da cerca de US$10.000 millones”, dijo.

Luego habló de los títulos públicos que tiene el Banco Central en sus activos, que son bonos que las distintas administraciones de gobierno le dieron a la entidad para retirar reservas. En su mayoría, no tienen valor de mercado.

“El balance del Banco Central tiene títulos públicos por el equivalente a US$120.000 millones. Obviamente que son títulos ilíquidos, no están en el mercado. Como las deudas se pagan, vamos a honrar a los acreedores del Banco Central y el que tiene que perder y pagar es el Estado. Se va a pagar esa cuenta generando ahorros y baja de gastos públicos”, dijo.

Luego, sin entrar en detalles, dijo que si se tiene en cuenta que la deuda argentina cotiza a 25% de su valor total, “habría una posibilidad de hacer ingeniería financiera para que tengamos US$30.000 millones”.

“Obviamente, un tipo que jamás en su vida hizo una operación de trade no sabe ni siquiera entender la cuestión de valor entre diferenciales, stock y flujos. No sabe que la cuestión del flujo le da valor. Con ese nivel de precariedad intelectual y cognitiva es difícil que puedan entender una cierta característica. Lo interesante es la oportunidad de negocios que hay, porque si ustedes eliminan el Banco Central, el riesgo de moneda desaparece. Además, ustedes tendrían un programa de estabilización exitoso porque sería creíble. Eso generaría una expansión de la actividad del empleo y la mejora de los salarios reales con una sustancial baja de la tasa de inflación”, pronosticó.

Agregó que la situación terminará en una baja del riesgo país y en una mejora de la cotización de los bonos de 25 a 50%. “Los bonos ya estarían haciendo una ganancia de capital del 100%. Ni les digo si además aplicamos las reformas fiscales y vamos a un equilibrio fiscal, con reglas duras, los bonos tendrían que viajar a paridad, por lo tanto podrían estar multiplicando por cuatro el valor. Es decir, un retorno del 300%. Hay un negocio enorme” , concluyó.





Fuente:https://www.lanacion.com.ar/economia/milei-adelanto-su-voto-sobre-ganancias-en-una-reunion-privada-con-petroleros-nid19092023/

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.