Amalia Granata: "Con este acuerdo con Mauricio Macri, Javier Milei se autodestruyó"

Amalia Granata estuvo con Facundo Pastor en A24 y dijo que: “ Javier Milei ya no puede ser más genuino como era él. Con este acuerdo se autodestruyó. Ahora tiene que dar un mensaje que no es el de él porque se juntó con la casta y de esta manera está nervioso e incómodo, es como si yo ahora tuviera pañuelo verde para ganar una elección, si soy pro vida”.

“Javier Milei y yo entramos en la política para cambiarla con gente nueva, no pero al juntarse con Mauricio Macri, por eso él perdió lo que era. Macri trajo al kirchnerismo de vuelta y lo va a mantener. Ese es mi enojo con Javier (Milei), me quieren hacer creer que van a sacar a este Gobierno, los de Juntos por el Cambio hace una semana decían que era un psiquiátrico y hoy piden que lo voten. Dejen de subestimar a la gente, se quieren asegurar su cargo” , señaló.

“Lo desconozco a Javier Milei, el domingo a la noche ya dio un discurso que no era él. Me pregunté quién lo estaba asesorando, cuando convocó a los mismos de siempre por su ambición para ser presidente. Hay un sector que lo siguen a él que son fanáticos, el resto no sé, yo no soy kirchnerista, todo lo contrario, pero no arreglo con la casta ”, argumentó.

Por su parte, agregó: “Yo convivo con la casta, que quiere ganar poder o un cargo, yo represento mi lugar por la gente, yo soy independiente y ahora voy a votar en blanco porque no renuncio a mis valores. Antidemocrático sería elegir a alguien que no me representa. ¿Qué hizo Mauricio Macri estos cuatro años?”.

Para Amalia Granata, Milei sería más competitivo si mantenía sus ideas